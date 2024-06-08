كولر يطلب تدعيم 4 مراكز بـ5 صفقات فى ميركاتو الصيف

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 8 يونيو 2024 10:29 صباحاً - حدد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ، طلباته بشكل مبدئي خلال فترة الانتقالات الصيفية لتدعيم الفريق ، ووفقاً لمصدر في القلعة الحمراء فأن كولر طلب ضم 5 لاعبين في 4 مراكز خلال الصيف الجاري ، موضحاً أن المدرب السويسري يرغب في ضم صفقات في مراكز الدفاع والظهير الأيسر والهجوم والجناح على أن يتم تدعيم الدفاع بصفقتين إحداهما أجنبية والأخرى محلية.

وشدد المصدر على أن إدارة القلعة الحمراء تعمل حالياً على تنفيذ مطالب مارسيل كولر وضم الصفقات التي يرغب فيها ، وهناك مفاوضات بالفعل مع بعضها لكن النادي لم يحسم أي صفقة بشكل رسمي حتى الأن.

في هذا الشأن ، استفسر السويسري مارسيل كولر من مسئولو النادي عن تطورات صفقة محمد كوناتيه مهاجم منتخب بوركينا فاسو حيث يتصدر اللاعب اهتمامات المدرب السويسري لتدعيم الهجوم الأحمر خلال الموسم المقبل.

ويرغب مارسيل كولر في تدعيم صفوف الفريق بمهاجم صاحب قدرات فنية خاصة ووجد ضالته في المهاجم البوركيني الذي انتهى عقده مع نادي جروزني الروسي مؤخراً، ويتطلع كولر للتعاقد مع كوناتيه كأولوية أولى لصفقات الأهلي في الصيف لذا يكثّف مسئولو النادي مفاوضاتهم مع مهاجم منتخب بوركينا فاسو من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال مصدر في الأهلي ، كوناتيه مطلوب بقوة في الأهلي ونسعى للتعاقد معه لكن الأمر ليس سهلاً بسبب رغبة أندية عديدة في السعودية وقطر و أوربا منها فيردر بريمن ومعهم بيراميدز في ضم مهاجم منتخب بوركينا فاسو الذي شارك بديلاً في الدقائق الأخيرة من مباراة منتخب بلاده أمام منتخب مصر مساء أمس الأول ، الخميس، بالقاهرة في تصفيات مونديال 2026 التي إنتهت بفوز مصر بهدفين لهدف غير أن اللاعب لم يقدم مردود جيد خلال الدقائق التي شارك فيها ربما لضيق الوقت حيث شارك أقل من 10 دقائق.

ويرغب الأهلي في حسم صفقة كوناتيه بعد انتهاء عقده مع نادي جروزني الروسي، لكن هناك منافسة قوية من جانب عدة أندية خارجية ومحلية للفوز بالصفقة ، ونال كوناتيه قناعة وإعجاب مسئوليين كثيريين في الأهلي ويرغب النادي في ضمّه لكن المنافسة الشرسة تُهدد حلم القلعة الحمراء في إتمام الصفقة خاصة وأن الإغراءات الخارجية للمهاجم البوركيني كثيرة للغاية.

من ناحية أخرى ، طالب النادي الأهلي من المالي آليو ديانج لاعب وسط الفريق إحضار عرض رسمي من أجل البت فيه ومناقشته مع نهاية الموسم الجاري بشكل رسمي.

وارتبط اسم ديانج بالعديد من العروض الخليجية والأوروبية، أبرزها من الوكرة القطري، وقال مصدر في الأهلي إن النادي ينتظر وصول عرض رسمي من أجل البت فيه.

وقال المصدر إن الموافقة على احتراف ديانج خلال الموسم المقبل واردة حال وصول عرض رسمي ومناسب للاعب والنادي، خاصة أن الفريق بات يملك البديل، كما أن مستوى اللاعب المالي شهد تراجعا ملموسا خلال الفترة الماضية.