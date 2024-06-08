نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- بدء صرف دعم "تكافل وكرامة" لشهر يونيو بمناسبة عيد الأضحى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجهت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ببدء صرف الدعم النقدي تحت مظلة برنامج "تكافل وكرامة" للمستفيدين عن شهر يونيو، وذلك اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 10 يونيو، تزامنًا مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

تشمل عملية الصرف حاملي بطاقات "ميزة" البنكية وحاملي البطاقات الذكية التي يتم صرفها من مكاتب الهيئة القومية للبريد.

آلية الصرف

يتمكن مستفيدو برنامج "تكافل وكرامة" من صرف الدعم عبر جميع ماكينات الصراف الآلي للبنوك المنتشرة على مستوى الجمهورية.

كما يمكنهم إجراء الدفع الإلكتروني والقيام بجميع المعاملات الحكومية والمشتريات.

غرفة عمليات لمتابعة الصرف

قامت وزيرة التضامن الاجتماعي بتشكيل غرفة عمليات لمتابعة عملية الصرف ضمن برنامج "تكافل وكرامة".

ستعمل غرفة العمليات المركزية بالوزارة على مدار الساعة، بالتنسيق مع المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي والهلال الأحمر المصري، لمتابعة سير عمليات الصرف والتدخل في حالة حدوث أي تكدس أو تزاحم.

حجم التمويل وعدد المستفيدين

بلغ حجم تمويل برنامج "تكافل وكرامة" 41 مليار جنيه، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية. يستفيد من البرنامج 5.2 مليون أسرة، بالتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

يؤكد هذا الدعم حرص الدولة على تلبية حقوق الإنسان وتوفير احتياجاته، ويعد استثمارًا في البشر برؤية مستقبلية للحد من التسرب من التعليم، وتحسين مستوى الصحة، وخفض الزواج المبكر، ومعالجة العديد من الظواهر الاجتماعية السلبية التي تعوق جهود التنمية.