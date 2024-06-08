نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم: مسابقة جديدة نهاية يونيو الجاري للإعلان عن استكمال أعداد وظائف معلم مساعد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تسلم الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، من الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، نتيجة مسابقة شغل 11114 وظيفة معلم مساعد فصل، لتقوم الوزارة بإعمال شئونها في استئناف باقي مراحل المسابقة.

جاء ذلك خلال استقبال وزير التربية والتعليم لرئيس الجهاز، لتسلم النتيجة، حيث وجه الدكتور رضا حجازي الشكر للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، على حسن تنفيذ وإدارة المسابقة والتي أسهمت في اختصار زمن المسابقة والذي كان يمتد لبضع سنوات سابقًا، بجانب الآلية المتميزة والمحوكمة لمنظومة المسابقات المركزية التي ينفذها الجهاز، والتي أسهمت في اختيار أكفأ العناصر المتقدمة لشغل الوظائف.

ومن جانبه، أعلن الدكتور صالح الشيخ، أن عدد المتقدمين للمسابقة والتي أعلن عنها الجهاز خلال شهر يناير ٢٠٢٤ بلغ ٨٩.٩٩٩ متقدما، انطبقت الشروط على ٤٢.٦٤٩ متقدما، حضر منهم الامتحان الإلكترونى ٣٥.٥٧١، واجتاز الامتحان الالكتروني عدد ١٠.٢٨٦ متقدمًا، وعقب إعلان النتائج تم فتح باب التظلم من المسابقة لمدة أسبوعين، مشيرًا إلى أن الجهاز تلقى عدد ٩٣٤ تظلما وتم إبلاغ النتيجة للمتقدمين المتظلمين وذلك كله عبر بوابة الوظائف الحكومية.

واتفق الوزيران على إجراء مسابقة جديدة سيعلن عنها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بنهاية شهر يونيو الجاري، وتشمل الإعلان عن أعداد الوظائف التي لم يتم شغلها خلال المسابقات التي تم تنفيذها لشغل وظائف معلم مساعد بوزارة التربية والتعليم منذ شهر يوليو ٢٠٢٢، ومن المقرر أن تضمن تخصصات معلم مساعد رياض الأطفال ومعلم مساعد فصل.

والجدير بالذكر أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يجري مسابقات سنوية لصالح وزارة التربية والتعليم بدءا من عام ٢٠٢٢ ولمدة ٥ سنوات بإجمالي ١٥٠ ألف معلم، وذلك وفقًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية.

وقد حضر اللقاء من جانب الوزارة، الدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج والمستشار أشرف سيد المستشار القانوني للوزارة، والأستاذ شادي زلطة المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة، والأستاذ يسري محمود مدير عام الادارة العامة للموارد البشرية.

وحضر من جانب الجهاز، المستشار محمد عابد، المستشار القانوني للجهاز، ونسمة الخطيب المستشار الإعلامي للجهاز، ومارينا ثروت معاون رئيس الجهاز لتقييم القدرات، ومحمد فيصل معاون رئيس الجهاز للتدريب وبناء القدرات، ونرمين جمال وكيل الجهاز للتوظيف الحكومي ومحمد الحسين عضو الجهاز.