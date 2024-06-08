وزيرة البيئة تلتقى ممثلى شركة تيتان مصر للأسمنت لبحث الفرص الاستثمارية

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أحمد جودة - القاهرة - عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إجتماعًا مع ممثلى شركة تيتان مصر للأسمنت لبحث الفرص الاستثمارية فى مجال تدوير المخلفات فى مصر، وذلك بحضور الدكتور على ابو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة والأستاذ ياسر عبدالله مساعد وزيرة البيئة لشئون المخلفات، والقائم بأعمال رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وم. عمرو رضا الرئيس التنفيذي لتيتان مصر، وم.عصام عبدالنبي المدير التنفيذي جايا تيتان مصر للوقود البديل، وذلك بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد فى بداية الإجتماع على الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة فى منظومة إدارة المخلفات بالتعاون القائم مع الوزارات والجهات المعنية، مشيرة إلى أنه تم البدء فى بناء منظومة جديدة للمخلفات منذ ٥ سنوات بدءًا من توعية المواطنين وبناء بنية تحتية جديدة، لافتة إلى التحديات التى واجهت بدء العمل فى تلك المنظومة وخاصة التحديات المالية، حيث قامت الدولة بتمويل ما يقرب ٢٦ مليار جنيه لبناء البنية التحتية على مستوى الجمهورية.

وأكدت وزيرة البيئة حرص الوزارة على تشجيع الاستثمار في مصانع تدوير المخلفات، بهدف ضمان معالجة كامل المخلفات الواردة لمنشأة المعالجة، مشيرة إلى العمل مع شركات الأسمنت خلال الفترة القادمة لتقديم فرص استثمارية للشركاء من القطاع الخاص للدخول فى هذا المجال والإستفادة من المعالجة الكاملة للمخلف بحيث يتم إنتاح سماد عضوى بجانب إنتاج الوقود البديل (RDF ) من المخلفات والتى تقوم شركات الأسمنت بإنتاجه، حيث يعمل ذلك على تقليل كمية المرفوضات وضمان معالجة كامل المخلفات، ومؤكدة على سعى الوزارة إلى تحقيق أقصى استفادة من تلك العملية بدلًا من هدر مورد يمكن أن يستخرج

منه منتج جديد.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن قرار ربط استخراج رخصة الفحم لمصانع الأسمنت بإستخدام الوقود البديل فى المصانع تم اتخاذه بعد صدور قانون تنظيم المخلفات والذى نص على ضرورة دخول القطاع الخاص فى هذا المجال.

من جانبه تناول ممثلو الشركة خلال اللقاء عرض موجز عن مجمل أنشطة ومجالات عمل شركة تيتان، والتي تمتلك بشكل مباشر العديد من المشروعات في عدد من دول العالم، كما أن لديها في مصر مجموعة شركات، ولديها استثمارات فى مجال تدوير المخلفات من خلال إدارة وتشغيل مصنعى أبو زعبل وبنى سويف، كما أن لديها شراكة فى إدارة تشغيل مصانع تدوير المخلفات مع شركة نهضة مصر بالإسكندرية، مؤكدين أن لدى الشركة رغبة فى التوسع فى محافظات أخرى لعملية تدوير وتشغيل مصانع تدوير المخلفات.