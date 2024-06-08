وزير التنمية المحلية: 5 دورات تدريبية بسقارة لرفع كفاءة 159 من العاملين...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 8 يونيو 2024 01:28 مساءً - اللواء هشام آمنة: تنفيذ دورتين تدريبتين لتعظيم الأثر التنموي للإصلاحات التي طبقها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمركز سقارة تفعيلا للبروتوكول الموقع بين الوزارة ومعهد التخطيط القومي

استكمالاً لجهود وزارة التنمية المحلية لتدريب العاملين بالإدارة المحلية لرفع كفاءتهم للقيام بدورهم علي أكمل وجه بما يساهم في تحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بإصلاح الجهاز الإداري للدولة وتأهيل وتدريب الكوادر البشرية على مختلف مستوياتهم الوظيفية وتطوير مهاراتهم وتنمية قدراتهم في مجالات استخدام الأساليب الفنية الحديثة بما يتماشى مع الجمهورية الجديدة.

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عن تنفيذ مركز التنمية المحلية بسقارة عدد 5 دورات تدريبية خلال الأسبوع الـ39 وهو الأسبوع قبل الأخير في الخطة التدريبية للعام الحالي 2023/2024 منهما دورتين تدريبيتين جديدتين تنفذان لأول مرة بالمركز وهي دورة "دليل الأيزو لضمان جودة مراكز التدريب ISO 21001"، ودورة " قيادة الاستدامة والتميز المؤسسي وإدارة الأداء المؤسسي"، بالإضافة إلى دورة "حماية الطفل وخط النجدة"، ودورة "تحسين الخدمات ومنظومة المراكز التكنولوجية"، ودورة "إدماج المواطنين في عملية التخطيط والمتابعة والتخطيط للمتابعة البيئية"، ويستفيد من هذه الدورات ( 159) متدرباً من جميع المحافظات.

وقال اللواء هشام آمنة، أن مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة يسير بخطى متقدمة ومتسارعة في تقديم خطته التدريبية التي أوشكت على الإنتهاء محققاً أهدافه منها لجميع العاملين بالمحليات على مستوى محافظات الجمهورية، والتي تتضمن تطوير الآداء الوظيفي وزيادة القدرات الشخصية والقيادية والاشرافية، وبناء صف ثاني من القيادات، وتطوير منظومة الموارد البشرية والتدريب بالمحافظات، وتقوية علاقتها بالمركز ودعمها بإعداد مدربين، إضافة إلى المساهمة في تحقيق توجهات الدولة واستراتيجية مصر 2030 والتنمية المستدامة بكل ابعادها ومؤشراتها، والتركيز على التوجه نحو التحول الرقمي والتعرف على تطبيقاته في كافة المجالات، وتطوير الإدارة المحلية والممارسات الناجحة لمشروعات الوزارة، ما يساهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن واداء مقدمي الخدمات.

وأكد وزير التنمية المحلية أنه في ضوء اهتمام الوزارة بالعملية التدريبية ومنحها المواصفة القياسية الدولية ذات طابع ارشادي لتقدم دليل لكيفية إدارة عملية التدريب للمؤسسات لضمان أفضل مخرجات للتعلم من خلال وضع معايير لمراحل العملية التدريبية بداية من تحديد الاحتياجات التدريبية وصولا لقياس الأثر التدريبي على المؤسسة، ينظم مركز سقارة دورة "دليل الأيزو لضمان جودة مراكز التدريب ISO 21001 " التي تنفد لأول مرة بالتعاون مع المجلس الوطني للتعليم والتدريب، ويستفيد منها 28 من المديرين والعاملين بمراكز التدريب بالمحافظات.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن الدورة تهدف إلي التعرف على الإطار العام لنظام إدارة المؤسسات التدريبية، وسياق المنظمة واحتياجاتها وتوقعات كافة أطراف الاهتمام ، والقيادة والتزاماتها وأدورها التنظيمية وسلطاتها، والتعرف علي دور إدارة المخاطر فى دعم القيادة، وما هو أثر الحوكمة على استراتيجية المؤسسة، ودور التخطيط في اتخاذ القرار، والتعرف علي آليات المراجعة الداخلية لنظام إدارة المؤسسات التدريبية ، بالإضافة الي عملية التحسين وأهدافها وكيفية التخطيط لعمليات التدريب وآليات الرقابة عليها، وما هو التسلسل الهرمى للعمليات، وما هي المتطلبات القانونية الواجبة لتطبيق المتطلبات، والتعرف علي دور مراجعة الإدارة في دعم النظام، وتختتم الدورة بورشة عمل عن تطبيقات المخاطر.

وأوضح اللواء هشام آمنة، أن مركز التنمية المحلية بسقارة ينظم الأسبوع الحالي أيضًا دورة تدريبية جديدة عن " قيادة الاستدامة والتميز المؤسسي وإدارة الأداء المؤسسي" بالتعاون مع المركز الإقليمي لدراسات التنمية المستدامة واستشراف المستقبل، ويستفيد منها 28 متدرباً من خريجي دورات (قادة المستقبل) والقيادات النسائية وخريجي جامعة اسلسكا، لافتاً إلى أن المحتوى التدريبي للدورة يشمل التعريف بإدارة الأداء المؤسسي وأهميته وأهدافه ومبادئه، وما هو دور القيادة في تحقيق الاستدامة والتميز، والتعريف باستراتيجيات وإدارة التغيير المؤسسي، وتحليل الأداء التنظيمي والثقافة الداخلية، والتعريف بأساليب تحليل الأداء التنظيمي، وتأثير الثقافة الداخلية على الأداء، والتقييم والتحسين المستمر، وماهي أساليب تقييم الأداء المؤسسي، وكيفية تطبيق منهجيات التحسين المستمر.

وتابع وزير التنمية المحلية: وتتناول الدورة ايضًا نظرة عامة عن الاستدامة المالية وقيادة الاستدامة، والتعريف بمفهوم الاستدامة المالية، وما هو دور القيادة في تحقيق الاستدامة، وكيفية دراسة مقاييس الأداء، تطوير مقاييس الأداء الفعالة وأنظمة القياس، والتأثير بين مؤشرات الأداء المؤسسي واستراتيجية المؤسسة ، وكيفية وضع وتنفيذ استراتيجيات الاستدامة في المؤسسات، وما هي الأدوات والتقنيات لتقييم وتحسين استراتيجيات الاستدامة، بالإضافة الي تنفيذ استراتيجيات تحسين الأداء، وكيفية تصميم بطاقة الأداء المتوازن، والتعرف علي مكوناتها، ويتختتم الدورة فعاليتها بعرض لنماذج التميز المؤسسي مع التدريب (EFQM - ( Lean -Baldrige- Six Sigma.

وأكد اللواء هشام آمنة أنه ايماناً بدور الوزارة بحقوق الإنسان والمرأة المصرية وتمكينها اجتماعيا وسياسيا واقتصادياً مما يعود بالنفع على الأطفال وحمايتهم، ينفذ مركز سقارة في أسبوعه الـ 39 دورة "حماية الطفل وخط النجدة" والتي يشارك في تنفيذها المجلس القومي للطفولة والأمومة ووحدة تكافؤ الفرص بالوزارة، ويستفيد منها 28 متدربا من المديرين والعاملين بوحدات حماية الطفل العامة والفرعية بالمحافظات ، مضيفًا أن الدورة تتضمن 9 محاضرات وهي مدخل لمنظومة حماية الطفل، مهام ومسئوليات الجهات المعنية والشريكة، والمكون القانوني وحالات تعرض الطفل للخطر، والآليات القانونية ونطاق عمل اللجنة وتوثيق الحالات، وتطبيق عملي حماية الطفل، وخريطة الموارد المجتمعية وتحديد الأولويات، وآليات رصد الانتهاكات وأشكال الإساءة ومستويات الخطر، ونظام إدارة الحالة، ومهارات وادوار فريق إدارة الحالة ، كما تتضمن الدورة 3 ورش عمل حول تنمية مهارات ( التسويق المجتمعي للجان الحماية )، ونظام إدارة الحالة ( تبادل خبرات وتصحيح مفاهيم )، وتطبيق عملي علي نظام إدارة الحالة.

وفي إطار تفعيل البروتوكول الموقع بين الوزارة ومعهد التخطيط القومي لتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالتطوير المؤسسي ورفع قدرات الإدارة المحلية ضمن خارطة طريق تطوير الإدارة المحلية ودعم اللامركزية بالتعاون مع برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والبنك الدولي، ينظم مركز التنمية المحلية الأسبوع الحالي دورتين تدريبتين هما: دورة "إدماج المواطنين في عملية التخطيط والمتابعة والتخطيط للمتابعة البيئية"، ودورة "تحسين الخدمات ومنظومة المراكز التكنولوجية" ويستفيد منهما 75 متدربًا من جميع المحافظات وذلك في ضوء حرص القيادة السياسية على خلق إدارة محلية قادرة على تقديم الخدمات العامة بكفاءة وفعالية وتعزيز استجابتها لاحتياجات المواطنين من جهة؛ وتعظيم الأثر التنموي للإصلاحات التي طبقها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر من جهة أخري .

ولفت وزير التنمية المحلية، إلي أن دورة "إدماج المواطنين في عملية التخطيط والمتابعة والتخطيط للمتابعة البيئية" يستفيد منها 45 من مسئولي المشاركة المجتمعية في 17محافظة، وستتناول الدورة التعريف بمفهوم المشاركة المجتمعية ومستوياتها، وأهمية وفوائد المشاركة المجتمعية، وما هي معايير وشروط نجاح المشاركة المجتمعية، وجلسات الاستماع، وجلسات التشاور، ولجان التنمية المتكاملة، وكيفية تقدير الاحتياجات التنموية، وإعداد خطة التنمية للمجتمع، وكيفية ايضًا متابعة وتقييم الخطة .

وأضاف وزير التنمية المحلية أن دورة "تحسين الخدمات ومنظومة المراكز التكنولوجية" والتي يستفيد منها 30 من مديري المراكز التكنولوجية ومديري وحدات تراخيص المحال العامة في 27 محافظه تركز علي شرح كيفية إعداد تقارير لمتخذي القرار باستخدام المؤشرات ، وشرح لكافة جوانب قانون المحال ، وأهم النقاط القانونية في تطبيق المحلات العامة وفي الاشتراطات البنائية، ما التعريف بأهم الملاحظات التي يلزم مراعاتها عند التعامل مع التطبيق الالكتروني الموحد، وما تم إنجازه في مجال تحسين الخدمات والإجراءات المتخذة لضمان استدامة وتعميم الإصلاحات، كما تتضمن الدورة نبذة مختصر عن دور المراكز التكنولوجية ومراكز التراخيص واختصاصاتهم وأهداف ومحاور تحسين الخدمات، والسلبيات التي ظهرت خلال المتابعة وزارة التنمية المحلية للمراكز التكنولوجية والأنشطة المستقبلية للوصول لأعلي قدر من رضاء المواطنين.