الخشت والسفير الفرنسي يفتتحان المكتب الوطني للوكالة الفرانكفونية بجامعة القاهرة الدولية بمدينة...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 8 يونيو 2024 01:28 مساءً - د. الخشت: إنشاء المقر يستهدف توسيع نطاق التعاون المشترك بين الجامعة والجامعات الفرنسية لتقديم خدماتها التدريبية للطلاب وريادة الأعمال وتحسين إدماجهم مهنيا فى سوق العمل العالمية

د. الخشت: استراتيجية الجامعة تهدف لتنمية فكر ريادة الأعمال وإدارة المشروعات والبرامج التدريبية للإعداد لسوق العمل والتدريب على المشروعات الإنتاجية الصغيرة

د. الخشت: مكتب الوكالة بالجامعة سيكون جسرا جديدا للتعاون المشترك مع الجامعات الفرنسية ومنبرا للتبادل الثقافى والعلمي والبحثى بين جامعة القاهرة والجامعات الفرنسية

افتتح الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، مقر المكتب الوطني للوكالة الفرانكفونية في مصر، بمقر جامعة القاهرة الدولية بمدينة السادس من أكتوبر.

حضر الافتتاح السيد رافاييل مارتن ديلا جارد القائم بأعمال سفير فرنسا في مصر، والدكتور جان نويل باليو المدير الإقليمي للوكالة الجامعية للفرنكوفونية الشرق الأوسط، والسفيرة فاطمة الزهراء عثمان الممثلة الشخصية لرئيس جمهورية مصر العربية لدى المجلس الدائم للفرانكوفونية.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن الهدف الرئيسي من إنشاء مكتب للوكالة الفرانكفونية داخل جامعة القاهرة الدولية هو توسيع نطاق التعاون المشترك بين الجامعة والوكالة لتقديم خدماتها المتعددة للطلاب في التدريب، وريادة الأعمال، وتحسين الإدماج المهني لهم في سوق العمل العالمية، وتنظيم المؤتمرات والندوات واللقاءات مع المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية المختلفة، لافتًا إلى أن الخطة الاستراتيجية للجامعة تهدف إلى تنمية فكر ريادة الأعمال وإدارة المشروعات والبرامج التدريبية للإعداد لسوق العمل، والتدريب على المشروعات الإنتاجية الصغيرة.

وأكد الدكتور محمد الخشت، أن افتتاح مكتب الوكالة الفرانكفونية بالجامعة الدولية سيكون جسرا جديدا للتعاون من أجل التفاعل المشترك والمتبادل بيننا وبين الجانب الفرنسي، مشيرًا إلى أن مقر الوكالة بجامعة القاهرة الدولية سيكون منبرًا للتبادل الثقافي والعلمي والبحثي بين جامعة القاهرة والجامعات الفرنسية.

ومن جانبها اكدت السفيرة فاطمة الزهراء عثمان الممثلة الشخصية لرئيس جمهورية مصر العربية لدى المجلس الدائم للفرانكوفونية، على أهمية الوكالة الجامعية الفرانكوفونية، وأشادت بالتعاون مع جامعة القاهرة، مشيرة إلى أن افتتاح مكتب الوكالة الفرانكفونية بالجامعة الدولية سيكون جسرًا جديدًا للتعاون من أجل التفاعل وشددت على أهمية المكتب لتدعيم التبادل الثقافي والعلمي والبحثي بين جامعة القاهرة والجامعات الفرنسية.

جدير بالذكر أن الدكتور محمد الخشت قد استقبل، بمكتبه في مايو 2021، رئيس الوكالة الجامعية الفرانكوفونية، لمناقشة الإجراءات اللازمة لتعزيز سبل التعاون بين جامعة القاهرة والوكالة الفرانكفونية في المجالات التعليمية والثقافية ودراسة فتح مقر ومكتب وطني فرانكفوني داخل الجامعة، كما وقع الدكتور محمد الخشت اتفاقية تعاون مع الوكالة لإنشاء مقر لها بجامعة القاهرة في 6 سبتمبر 2022 بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وسليم خلبوس الرئيس التنفيذى للوكالة الجامعية للفرانكوفونية آنذاك، وجان باليو مدير المكتب الإقليمي للوكالة بالشرق الأوسط.