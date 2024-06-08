ضبط متهم بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص في الإسكندرية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 8 يونيو 2024 01:29 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بقصد الإستيلاء على أموالهم .. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية للنصب والإحتيال على المواطنين ومنحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية والترويج لنشاطه عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى -على خلاف الحقيقة- مقابل مبالغ مالية .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبحوزته (شهادات وكارنيهات دراسية منسوبة للكيان – دفاتر إيصالات تحصيل نقدية – كتب دراسية مجهولة المصدر - جهاز حاسب آلى "بفحصه فنياً تبين إحتوائه على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطه الإجرامى").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.