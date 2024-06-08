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قبل انطلاق الامتحانات.. نصائح مهمة لطلاب الثانوية العامة

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل انطلاق الامتحانات.. نصائح مهمة لطلاب الثانوية العامة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تزامنا مع اقتراب انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2024، المقرر انطلاقها يومي الإثنين والأربعاء بالأسبوع الجاري لأداء المواد الغير مضافه للمجموع، وسط إجراءات أمنية مشددة، أصدرت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة 5 نصائح مهمة لطلاب الثانوية العامة قبل بدء ماراثون الامتحانات.

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-احرص على التواجد مبكرًا أمام لجنة الامتحان.

-يحظر إستخدام الهاتف المحمول داخل اللجنة.

-التزم بالهدوء التام داخل اللجنة لعدم تعطيل 
 سير الامتحان.

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-الغش أو محاولة الغش يعرضك لعقوبات صارمة 
 تصل إلى إلغاء الامتحان.

-عند بدء الامتحان لا تنظر حولك وحاول التركيز فى ورقة امتحانك.

-راجع إجاباتك أكثر من مرة وتأكد من حل جميع النقاط.

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جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 

- الاثنين 10 يونيو 2024: التربية الدينية والتربية الوطنية.

- الأربعاء 12 يونيو 2024: الاقتصاد والإحصاء.

-يحصل الطلاب على إجازة عيد الأضحى من يوم 15 حتى 20 يونيو 2024.

- السبت 22 يونيو 2024: مادة اللغة العربية.

- الثلاثاء 25 يونيو 2024: مادة اللغة الأجنبية الثانية.

- 29 يونيو 2024: الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية.

- الثلاثاء 2 يوليو 2024: مادة اللغة الأجنبية الأولى.

- السبت 6 يوليو 2024: مادة الكيمياء والجغرافيا.

- الأربعاء 10 يوليو 2024: الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمي علوم، والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمي رياضة، وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية.

- السبت 13 يوليو 2024: التفاضل والتكامل لشعبة علمي رياضة.

- الأربعاء 17 يوليو 2024: الأحياء لشعبة علمي علوم، والإستاتيكا لشعبة علمي رياضة، والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.

- السبت 20 يوليو 2024: الديناميكا لشعبة علمي رياضة.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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