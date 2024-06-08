نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل انطلاق الامتحانات.. نصائح مهمة لطلاب الثانوية العامة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تزامنا مع اقتراب انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2024، المقرر انطلاقها يومي الإثنين والأربعاء بالأسبوع الجاري لأداء المواد الغير مضافه للمجموع، وسط إجراءات أمنية مشددة، أصدرت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة 5 نصائح مهمة لطلاب الثانوية العامة قبل بدء ماراثون الامتحانات.



-احرص على التواجد مبكرًا أمام لجنة الامتحان.

-يحظر إستخدام الهاتف المحمول داخل اللجنة.

-التزم بالهدوء التام داخل اللجنة لعدم تعطيل

سير الامتحان.

-الغش أو محاولة الغش يعرضك لعقوبات صارمة

تصل إلى إلغاء الامتحان.

-عند بدء الامتحان لا تنظر حولك وحاول التركيز فى ورقة امتحانك.

-راجع إجاباتك أكثر من مرة وتأكد من حل جميع النقاط.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

- الاثنين 10 يونيو 2024: التربية الدينية والتربية الوطنية.

- الأربعاء 12 يونيو 2024: الاقتصاد والإحصاء.

-يحصل الطلاب على إجازة عيد الأضحى من يوم 15 حتى 20 يونيو 2024.

- السبت 22 يونيو 2024: مادة اللغة العربية.

- الثلاثاء 25 يونيو 2024: مادة اللغة الأجنبية الثانية.

- 29 يونيو 2024: الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية.

- الثلاثاء 2 يوليو 2024: مادة اللغة الأجنبية الأولى.

- السبت 6 يوليو 2024: مادة الكيمياء والجغرافيا.

- الأربعاء 10 يوليو 2024: الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمي علوم، والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمي رياضة، وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية.

- السبت 13 يوليو 2024: التفاضل والتكامل لشعبة علمي رياضة.

- الأربعاء 17 يوليو 2024: الأحياء لشعبة علمي علوم، والإستاتيكا لشعبة علمي رياضة، والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.

- السبت 20 يوليو 2024: الديناميكا لشعبة علمي رياضة.