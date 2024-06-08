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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل انطلاق الامتحانات.. نصائح مهمة لطلاب الثانوية العامة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تزامنا مع اقتراب انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2024، المقرر انطلاقها يومي الإثنين والأربعاء بالأسبوع الجاري لأداء المواد الغير مضافه للمجموع، وسط إجراءات أمنية مشددة، أصدرت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة 5 نصائح مهمة لطلاب الثانوية العامة قبل بدء ماراثون الامتحانات.
-احرص على التواجد مبكرًا أمام لجنة الامتحان.
-يحظر إستخدام الهاتف المحمول داخل اللجنة.
-التزم بالهدوء التام داخل اللجنة لعدم تعطيل
سير الامتحان.
-الغش أو محاولة الغش يعرضك لعقوبات صارمة
تصل إلى إلغاء الامتحان.
-عند بدء الامتحان لا تنظر حولك وحاول التركيز فى ورقة امتحانك.
-راجع إجاباتك أكثر من مرة وتأكد من حل جميع النقاط.
جدول امتحانات الثانوية العامة 2024
- الاثنين 10 يونيو 2024: التربية الدينية والتربية الوطنية.
- الأربعاء 12 يونيو 2024: الاقتصاد والإحصاء.
-يحصل الطلاب على إجازة عيد الأضحى من يوم 15 حتى 20 يونيو 2024.
- السبت 22 يونيو 2024: مادة اللغة العربية.
- الثلاثاء 25 يونيو 2024: مادة اللغة الأجنبية الثانية.
- 29 يونيو 2024: الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية.
- الثلاثاء 2 يوليو 2024: مادة اللغة الأجنبية الأولى.
- السبت 6 يوليو 2024: مادة الكيمياء والجغرافيا.
- الأربعاء 10 يوليو 2024: الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمي علوم، والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمي رياضة، وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية.
- السبت 13 يوليو 2024: التفاضل والتكامل لشعبة علمي رياضة.
- الأربعاء 17 يوليو 2024: الأحياء لشعبة علمي علوم، والإستاتيكا لشعبة علمي رياضة، والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.
- السبت 20 يوليو 2024: الديناميكا لشعبة علمي رياضة.