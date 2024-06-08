نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا، لجميع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية بشأن تشكيل غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة 2024، والمهام المسؤلة عنها خلال فترة الامتحانات.

ونص الخطاب، على إنه في إطار الإجراءات المتخذة استعداد العقد امتحان شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي ٢٠٢٤/٢٠٣٣- دور أول، فقد صدر القرار الوزارى رقم (١١٤) بتاريخ ۲۰۲٤/٦/٢ بشان تشكيل غرفة العمليات المحلية بالمديريات والادارات التعليمية على أن يبدأ العمل من يوم السبت الموافق ٢٠٢٤/٦٧٨ وحتى نهاية الامتحانات طبقا لجدول الامتحانات المعلن مع التأكيد على ضرورة تحرير إقرار بعدم وجود موانع حتى الدرجة الثانية لأعضاء الغرفة.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

_ مدير المديرية / مدير الادارة أو من ينوب عنه ( في حالة وجود مواقع ).

_ مدير مرحلة التعليم الثانوى بالمديرية - مدير مرحلة التعليم الثانوى بالادارة أو من ينوب في حالة وجود موانع.

_أعضاء اللجنة الثلاثية بالمديرية.

_ مشرف عام الاستراحات بالمديرية.

_مسئول الأمن بالمديرية الادارة.

_مدير مركز التطوير التكنولوجي بالمديرية / رئيس قسم التطوير التكنولوجي بالادارة التعليمية، ويتم تحديده بمعرفة مدير المديرية الإدارة.

_ مدير ادارة الاحصاء بالمديرية / رئيس قسم الاحصاء بالادارة التعليمية ويتم تحديده بمعرفة مدير المديرية الإدارة.

_ممثل من وزارة الداخلية ( بغرفة المديرية فقط).

ممثل من وزارة الدفاع بالنسبة للمناطق الحدودية ( بغرفة المديرية فقط).



على أن تكون مهام أعضاء الغرفة كالتالي:

١.متابعة وصول كتيب المفاهيم وملحقاته، وكراسات الامتحان وأوراق الأجابة لمقار اللجان.

٢.متابعة عودة أوراق الامتحان حتى وصولها لمقرات لجان النظام والمراقبة.

٣.متابعة أعمال مراكز توزيع كراسات الامتحان الواقعه في نطاق المديرية التعليمية.

٤. متابعة لجان سير الامتحان، والعمل على حل كافة المعوقات التي تواجه العمل بها.

وشدد الخطاب، على موافقة الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، على صرف مكافأة مالية الأعضاء غرفة العمليات المحلية قدرها ( ٣٥٠٠ ) ثلاثة آلاف وخمسمائة جنية عن الدور الأول و( ٣٥٠٠) ثلاثة ألاف وخمسمائة جنية عن الدور الثاني من داخل ميزانية المديرية / الادارة دون تحمل الوزارة فى أعباء مالية.