وزير الأوقاف: مصر الأزهر حصن الإسلام والمسلمين فعلًا وليس قولًا فحسب

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أحمد جودة - القاهرة - أكد أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف خلال كلمته في ختام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الأول للسنة النبوية المشرفة الذي عقد اليوم السبت 8 يونيه 2024م، بعنوان: "السنة النبوية بين الرواية والدراية والفهم المقاصدي" بأكاديمية الأوقاف الدولية، أن مصر الأزهر حصن الإسلام والمسلمين فعلًا وليس قولًا فحسب.

وقال إنه لا خوف على الدين بإذن الله ومصر حارسة له بعلمائها وأئمتها وواعظاتها وأزهرها الشريف، وأروني بلدًا يملأ علماؤه وأئمته الدنيا علمًا وفقهًا وقرآنًا: قراءة وإقراءً وتعليمًا لسنة نبينا وبيانًا لصحيح الدين كما يقوم بذلك علماء مصر وأئمتها وقراؤها.