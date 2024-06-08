الرئيس السيسي: مصر تساند كافة المبادرات الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 8 يونيو 2024 02:25 مساءً - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي مساندة مصر لكافة المبادرات، الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار فى منطقة جنوب القوقاز، ودعمها الكامل للحوار والتفاوض لتحقيق السلام العادل والشامل، مُشيدا بالتقدم المحرز مؤخراً، فيما يتعلق بملف ترسيم الحدود بين أذربيجان وأرمينيا، بما يسمح بتدشين مرحلة جديدة من التنمية، ويحقق مصالح شعوب المنطقة.

جاء ذلك في كلمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأذربيجاني بقصر الاتحادية.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كلمته، إن المباحثات التي أجراها اليوم مع الرئيس الأذربيجاني، تؤكد تطلعنا لاستمرار العمل معا على تعزيز العلاقات الثنائية بين بلدينا في مختلف المجالات والتنسيق السياسي، بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك فضلاً عن دفع علاقاتنا الاقتصادية والتجارية وذلك عبر الاستفادة من الإمكانات المتاحة لكليهما لاسيما فى قطاعات: الإنشاءات والنقل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات الغذائية والدوائية، والنفط والغاز.

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كما اتفقنا خلال مباحثاتنا اليوم، على أهمية الحفاظ على دورية انعقاد جولات المشاورات السياسية بين البلدين، وكذا تطلعنا لعقد اجتماعات الدورة السادسة لـ"اللجنة المشتركة المصرية الأذربيجانية، للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني في أقرب وقت، فضلاً عن تنظيم "منتدى رجال الأعمال المصري الأذربيجاني"، بما يساهم في دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، نحو المزيد من التعاون خلال الفترة المقبلة.

وشدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على أن الملفات الإقليمية كانت حاضرة بقوة، في مباحثاته مع الرئيس الأذربيجاني، وفي القلب منها "القضية الفلسطينية" التي تعتبرها مصر صلب قضايا المنطقة.

وأوضح الرئيس أنه استعرض خلال المباحثات، الجهود المصرية لإنفاذ المســاعدات الإنســـانية لأهالـي قطـــاع غـــزة، والتوصل لوقف إطلاق النار، حتى يتسنى التوجه نحو إقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة على خطوط 4 يونيو 1967، وعاصمتها "القدس الشرقية" وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وإحلال السلام والتعايش في المنطقة بدلاً من الحروب والدمار والخراب.

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أهمية زيارة الرئيس الأذربيجاني كونها تعكس اهتمام البلدين بتعزيز علاقاتهما الثنائية خلال الفترة المقبلة اســتنادا للروابــط التاريخيــة الممــتدة بينهـــما.

وتقدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالتهنئة إلى نظيره الأذربيجاني بمناسبة انتخابه رئيسا لجمهورية أذربيجان لفترة جديدة.. وكذا، على الثقة التي حظيت بها أذربيجان لاستضافة وتنظيم الدورة التاسعة والعشرين، لمؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، بشأن تغير المناخ، متمنيا للرئيس علييف ولبلاده كل التوفيق.

وجدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي - في ختام كلمته - الترحيب بالرئيس الأذربيجاني "إلهام علييف"، متمنياً أن تشهد الفترة المقبلة، طفرة في مسار تعزيز وتطوير التعاون المشترك، بين بلدينا في كافة المجالات، استكمالاً للعلاقات الودية والتاريخية، التي تربط شعبينا الصديقين.