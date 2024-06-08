رئيس أذربيجان: مصر استضافت بشكل ناجح مؤتمر المناخ ونأمل فى الاستفادة منها

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 8 يونيو 2024 02:25 مساءً - قال إلهام علييف رئيس أذربيجان إن مصر استضافت بشكل ناجح مؤتمر المناخ ونأمل في الاستفادة من الخبرة المصرية في هذا الصدد.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية: "الحدود مع أرمينيا تشهد استقرارا على مدى العامين الماضيين ولم نرصد أي انتهاكات خلال تلك الفترة".

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، مراسم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم المشتركة في مختلف المجالات بين البلدين، وتضمنت المراسم توقيع مذكرة تفاهم في مجالي الشباب والرياضة ووقعها عن الجانب المصري وزير الخارجية سامح شكري وعن جانب أذربيجان وزير الخارجية جيهون بيراموف.