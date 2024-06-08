القومى للمرأة يشارك بجناح خاص في المعرض السنوي للحرف اليدوية والتراثية ”اشتري...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 8 يونيو 2024 02:25 مساءً - يشارك المجلس القومى للمرأة بجناح خاص في المعرض السنوي للحرف اليدوية والتراثية "اشتري المصري" في نسخته الثانية عشر، الذي تنظمه اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذى ينطلق خلال الفترة من 6 ل 8 يونيو 2024 بنادي الجزيرة بالمركز الثقافي.

وأكدت الأستاذة مى محمود مدير عام تنمية المهارات بالمجلس، أن المشاركة في المعرض تأتي حرصًا من المجلس على تحقيق التمكين الاقتصادي للسيدات والفتيات صاحبات الحرف ودعمهن لتسويق وتطوير منتجاتهن والمشاركة بالمعارض المختلفة من أجل فتح قنوات تسويقية لهن، متمنية أن تلقي منتجات السيدات استحسان زوار المعرض.

يتضمن جناح المجلس بالمعرض منتجات من المكرمية (كوشنز، برطمان، مرايا، سليبر) وتوت باج وكوشنز باتش ورك ونوت بوك وكلاتش وبوك مارك وبروش جعران ومستحضرات تجميل، وهى منتجات السيدات اللاتى حصلن على دورات تدريبية فى إطار مشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية" الذي ينفذه المجلس بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، من محافظات البحيرة، الغربية، المنيا، والأقصر.

كما يتضمن جناح المجلس مجموعة من منتجات مختلف المحافظات مخرجات الورش التدريبية التى نظمها المجلس في إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، وتضم مجموعة من شنط خيش ووشنط خرز ملون ونوت بوك ودلايات وكوسترات.