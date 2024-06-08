ضبط عنصر إجرامي وبحوزته أسلحة نارية ومواد مخدرة بأسوان

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 8 يونيو 2024 02:26 مساءً - استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الجنائية شديدة الخطورة الإجرامية.. فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع مديرية أمن أسوان قيام (عنصر إجرامى شديد الخطورة - محكوم عليه فى عدد من القضايا أبرزها "سلاح – شروع فى قتل – حريق عمد" – وسبق إتهامه فى قضيتين) بالإتجار فى المواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه بدائرة قسم شرطة أول أسوان.. وبحوزته (2 بندقية خرطوش وعدد من الطلقات – كمية من مخدرى "الحشيش، الهيدرو"– سلاح أبيض).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.