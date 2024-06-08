جيش الاحتلال يعلن استعادة 4 محتجزين إسرائيليين من مخيم النصيرات

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 8 يونيو 2024 02:26 مساءً - قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه تم "إنقاذ رهائن إسرائيليين صباح اليوم السبت، وهم نوعا أرغاماني (25 عاما)، وألموغ مئير (21 عاما)، وأندريه كوزلوف (27 عاما) وشلومي زيف (40 عاما)".

وقال جيش الاحتلال في بيان اليوم السبت، إن "قوات الجيش الإسرائيلي والشاباك والشرطة الإسرائيلية شاركت في العملية المعقدة، وتم إنقاذ المختطفين من قبل مقاتلي الشاباك والجيش الإسرائيلي من موقعين مختلفين خلال العملية في مخيم النصيرات.

وبحسب الجيش الإسرائيلي، فإن الحالة الطبية للمختطفين المحررين طبيعية وتم نقلهم لإجراء مزيد من الفحوصات الطبية في مركز "شيفا" تل هشومير الطبي.