ضبط عنصر إجرامي بالجيزة بحوزته 30 كيلو حشيش قيمتها 2,6 مليون جنيه

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 8 يونيو 2024 02:26 مساءً - إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة .. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (عنصر إجرامى- له معلومات جنائية) بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها وإتخاذه من دائرة قسم شرطة كرداسة بالجيزة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة القسم.. وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 30 كيلو جرام – 2000 قرص لعقار " الترامادول" المخدر).

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (2,6 مليون جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.