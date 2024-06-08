ضبط مواد مخدرة بحوزة عناصر إجرامية بالشرقية قيمتها 2 مليون جنيه

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 8 يونيو 2024 02:26 مساءً - إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء .. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (عدد من العناصر الإجرامية) بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها متخذين من نطاق محافظة (الشرقية) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى .. عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم على النحو التالى:-

(عنصران إجراميان، لأحدهما معلومات جنائية) بدائرة مركز شرطة

أبو حماد ، وبحوزتهما (10 آلاف قرص لعقار "كبتاجون" المخدر – 5 كيلو جرام لمخدر الحشيش - كيلو جرام لمخدر الآيس"الشابو").

(عنصر إجرامى) بدائرة مركز شرطة بلبيس ، وبحوزته ( 2 كيلو جرام لمخدر الهيروين – طبنجة وعدد من الطلقات النارية - ميزان حساس).

(عنصران إجراميان "لأحدهما معلومات جنائية) بدائرة مركز شرطة

أبو حماد، وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش وزنت 1,200 كيلو جرام – كمية لمخدر الآيس " الشابو" - 3 قطع يشتبه فى أثريتها).

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ) 2مليون جنيه( تقريباً.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.