فصائل فلسطينية: استهدفنا طائرة مروحية من نوع أباتشى شرق مدينة رفح

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 8 يونيو 2024 02:26 مساءً - أعلنت الفصائل الفلسطينية أنها استهداف طائرة مروحية نوع "أباتشي" شرق مدينة رفح الفلسطينية، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.