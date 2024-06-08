نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أولياء أمور مصر يوجه نصائح لطلاب الثانوية العامة 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت داليا الحزاوي مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، إنه مع اقتراب ماراثون امتحانات الثانوية العامة يزداد مشاعر القلق والتوتر لدى أولياء الأمور والطلاب وهذا أمر طبيعي ولكن لا بد أن يكون تلك المشاعر في حدود معقولة فيجب الحذر من المبالغة في تلك المشاعر حتي لا تصبح اداه معيقة للطلاب لاداء الامتحان والتركيز فيه.

وأكدت "الحزاوي" بداية ماراثون امتحانات الثانوية العامة بالمواد الغير مضافة للمجموع أمر جيد للطالب فيستطيع خلالها التدريب العملي علي كيفية كتابة بياناته علي ورق الاجابة وكذلك تضليل رقم الجلوس ورقم النموذج كما إنه ا تكسر حاجز الخوف لدة الطلاب من اللجنة.

ووجهت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، بعدة نصائح للطلاب قبل انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة:

- الذهاب للجنة الامتحانية مبكرا فقد أصدرت وزارة التربية والتعليم قرارا بفتح باب اللجان الرئيسية الساعة ٨ وتصف لاجراء عملية التفتيش على أن يتم السماح للطالب بدخول اللجنة الفرعية الساعة ٨ و٥٠ دقيقة حتي يتثنى له كتابة بياناته وتوزيع ورق الأسئلة للطلاب سيكون الساعة التاسعة صباحًا ولا تذهب ومعك هاتف محمول أو تابلت أو سماعات بلوتوث وكذلك الساعات الالكترونية

- تأكد من استلامك في المواد الأساسية كتيب المفاهيم وورقة تصويبات مادة الكيمياء ( ورقتين ) وملحق للغة الثانية ( ٨ ورقات ) اضافة إلى المفاهيم الموجودة لها في مجلد المفاهيم

-وبالنسبة للمواد الغير مضافة للمجموع لا يوجد لها مجلدات مفاهيم ولكن مادة الاحصاء فقط لها قوانين مرفقة في كراسة الأسئلة

-اقرأ الأسئلة بعناية شديدة ولا تتسرع بالاجابة وفي الاجابة عن اسئلة الاختبار من متعدد استبعد الاجابات الخاطئة حتي يتبقي اختبارات قليلة تختار منها الإجابة.

- في الأسئلة المقالية فهي تتطلب إجابات محددة وبشكل مباشر وتذكر جيدا أن الدرجة المخصصة لإجابة الأسئلة المقالية توزع على خطوات الحل وليس على الناتج النهائي فقط.

- قم بحسن إدارة وقت الامتحان حتى تستطيع الإجابة على جميع الأسئلة وإذا كان هناك سؤال صعبا اتركه ولا تضيع وقتك معه.

- انتقل إلي السؤال التالي ثم عود إلى السؤال الصعب مجددا للاجابة عليه

* ⁠لا تسلم ورقة الإجابة قبل القيام بالمراجعة فالمراجعة هامة جدا فقد يكون هناك سؤال ترك سهوًا

- الإجابة فى بوكليت الأسئلة لن يعتد بها، ومن الخطأ الإجابة فى البوكليت وبعدها نقل الإجابة فى البابل شيت، لأن الطالب قد يقوم بترحيل الإجابة لسؤال واحد ما يجعله يختار كل الإجابات بشكل خاطيء⁠

-تذكر جيدا أن الغش والتخاطب مع الغير في اللجنة قد يعرضك لالغاء الامتحان والعقوبة

- بعد الانتهاء من الامتحان لا تراجع الإجابات مع اصحابك فلا يفيد البكاء علي اللبن المسكوب وعليك التركيز في المادة التالية

- ⁠اذهب إلى البيت بسرعة لاخر قسط من الراحة للاستعداد للامتحان الجديد

- حل امتحانات الأعوام السابقة والنماذج الاسترشادية ليتعرف علي شكلٍ الامتحان

-الاطلاع على كتيبات المفاهيم بحيث يعرف مكوناتها فيسهل عليه الوصول إلي المعلومات التي بداخلها في الامتحان فلا يضيع وقته في استخراج المعلومة

- الاطلاع على فيديو التوضيحي لكيفية التعامل مع الورقة الامتحانية وتسجيل البيانات وتعامل مع البابل شيت وكيف تستطيع إذا اخطأت في سؤال عليك أن تعدل الإجابة وكذلك على الفيديو الاسترشادي حول التعليمات التي يجب علي الطلاب اتباعها من اجراءات التفتيش والمحظورات داخل اللجان