أستاذ علاقات دولية: موقف مصر الداعم لفلسطين ساعد في الضغط على إسرائيل

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 8 يونيو 2024 03:32 مساءً - أكد الدكتور رامى عاشور أستاذ العلاقات الدولية، أن الموقف المصرى الداعم للقضية الفلسطينية ساعد فى الضغط على إسرائيل فى الفترة الحالية، لأن الأخيرة تعيش أصعب مراحل علاقتها الدولية، لأن هناك خلافات ما بين إسرائيل وأكثر من طرف.

وأضاف رامى عاشور، خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن الطرف الأول وهو أمريكا والثانى تراجع الدعم الغربي لإسرائيل بسبب تصاعد المطالب بوقف الحرب، وزيادة عدد الدول التى تتجه للاعتراف بفلسطين كدولة.