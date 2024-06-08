خبير: مجلس الحرب الإسرائيلي يشهد تباينا وتجاذبا لتوجيه اتهامات مباشرة للنواب

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 8 يونيو 2024 03:32 مساءً - أكد الدكتور طارق فهمى أستاذ العلوم السياسية، أن هناك تباين وتجاذب داخل مجلس الحرب الإسرائيلى، بدأ خلال الأيام الأخيرة لتوجيه اتهامات مباشرة للنواب لتجاوز صلاحيتهم ومهامهم وتهديد رئيس الوزراء الإسرائيلى نتنياهو بحل المجلس، وهى سابقة خطيرة تعامل معها جانتس والأحزاب السياسية الأخرى، والأعضاء بالمجلس والحكومة المصغرة على أنه تهديد قد يؤدى نتائج وخيمة فى هذا التوقيت والتى تستمر فى العمليات العسكرية بصورة أو أخرى.

وأضاف طارق فهمى، خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن تهديد عضو مجلس الحرب رئيس الأركان الإسرائيلى السابق، حول هذا الأمر يشير إلى واقع يجرى فى إسرائيل الآن وهو احتمال الذهاب إلى خارج السياق وحل المجلس، والدخول فى نزاع بشان احتمال أن يحدث تفكك فى الحكومة الإسرائيلية.