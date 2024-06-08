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أحمد جودة - القاهرة - ظهرت الآن رسميًا ..نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية بالاسم فقط

ظهرت الآن رسميًا..نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية بالاسم فقط.. حصد طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية في محافظة الغربية ثمار جهودهم خلال العام الدراسي 2023/2024،بتحقيق نسبة نجاح مميزة بلغت 78.37% للدور الأول من الشهادة الإعدادية العامة.

وقد تم اعتماد النتائج رسميًا من قبل الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية،بحضور ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية،ورئيس لجنة النظام والمراقبة للصف الثالث الإعدادي.

وتُعدّ هذه النتائج إنجازًا هامًا يُسجل للطلاب والمعلمين والمديرية على حدٍّ سواء،وذلك بفضل الجهود المبذولة من جميع الأطراف لضمان سير العملية التعليمية على أكمل وجه.

وقد أعرب الدكتور طارق رحمي عن سعادته الغامرة بهذه النتائج المميزة،مُهنئًا الطلاب الناجحين وأولياء أمورهم،ومُثنيًا على جهود المعلمين والمعلمات والإدارة التربوية.

كما وجه الشكر والتقدير لوزارة التربية والتعليم على دعمها المتواصل للعملية التعليمية في المحافظة.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2024

نستعرض فيما يلي توزيع درجات الشهادة الإعدادية في محافظة الغربية 2024، الترم الثاني، وأيضًا نهاية العام، ويبلغ إجمالي الدرجات النهائية في نهاية العام 280 درجة، وتكون درجة النجاح من 140 درجة، وتُوزع الدرجات بواقع 140 درجة لكل فصل دراسي.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2024 – الترم الثاني



جاء توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الثاني كما يلي:

اللغة العربية 40 درجة، اللغة الإنجليزية 30 درجة، الدراسات الاجتماعية 20 درجة، الرياضيات 30 درجة، العلوم 20 درجة، والمجموع الكلي 140 درجة.



توزيع درجات مواد الصف الثالث الإعدادي 2024 في نهاية العام

يأتي توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2024 نهاية العام كما يلي:

اللغة العربية 80 درجة، اللغة الإنجليزية 60 درجة، الدراسات الاجتماعية 40 درجة، الرياضيات 60 درجة، العلوم 40 درجة، والمجموع الكلي 280 درجة.

المواد التي لا تضاف للمجموع في الترم الثاني: التربية الدينية 40 درجة، التربية الفنية 20، الحاسب الآلي 20 درجة.