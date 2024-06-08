الرئيس السيسي: نسعى لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع أذربيجان

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 8 يونيو 2024 04:29 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس أذربيجان، إننا اتفقنا خلال مباحثاتنا على أهمية الحفاظ على دورية انعقاد جولات المشاورات السياسية بين البلدين، وكذا تطلعنا لعقد اجتماعات الدورة السادسة لللجنة المشتركة المصرية الأذربيجانية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني في أقرب وقت".

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي،: "اتفقنا على تنظيم منتدى رجال الأعمال المصري الأذربيجاني بما يساهم في دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين نحو المزيد من التعاون خلال الفترة المقبلة.