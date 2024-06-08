حالة الطقس الأحد.. انخفاض في الحرارة 5 درجات والقاهرة تسجل 36 درجة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 8 يونيو 2024 04:29 مساءً - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد الطقس غدا الأحد، انخفاضا طفيفا فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3: 5 درجات على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ليسود طقس حار على شمال البلاد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ومتوقع غدا أن يشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب الصعيد.

وعن درجات الحرارة غدا الأحد: القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 23، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 20، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 19، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 25، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 27، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 28.