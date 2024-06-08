نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الصحة يتفقد نقطتي الإسعاف بالكيلو 58 و41 أثناء استكمال زيارته من محافظة البحيرة إلى مطروح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بسرعة العمل على رفع كفاءة نقطتي إسعاف الكيلو 58 والكيلو 41 الواقعتين على طريق «مصر إسكندرية الصحراوي».

جاء ذلك خلال زيارة مفاجئة أجراها الدكتور خالد عبدالغفار، لعدد من نقاط الإسعاف أثناء مروره على طريق مصر إسكندرية الصحراوي، اليوم السبت، لاستكمال جولته الميدانية من محافظة البحيرة، إلى مطروح، في إطار جولاته الميدانية لمتابعة سير العمل في المنشآت الصحية بالمدن الساحلية، والاطمئنان على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بالتزامن مع قرب احتفالات عيد الأضحى المبارك، وزيادة تردد المواطنين على تلك المدن خلال فصل الصيف.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير تفقد مبنى نقطة إسعاف الكيلو 58، معربًا عن استيائه من المبنى والذي لم يخضع لأي تطوير منذ عام 2008، موجهًا الدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير لشئون المشروعات القومية بسرعة تطوير المبنى وتجهيزه بكافة سبل المعيشة للعاملين بالنقطة.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير تابع مروره المفاجىء أثناء خط سير الزيارة، بتفقد نقطة إسعاف الكيلو 41 بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، والجار العمل على تطويرها للعمل بنموذج سيارتين، موجهًا بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير، وتجديد الفرش غير الطبي للعاملين من الطاقم الإسعافي.

رافق الوزير خلال زيارته بمحافظتي البحيرة ومطروح، الدكتور محمد الطيب مساعد وزير الصحة للحوكمة والشئون الفنية، والدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة لشئون المشروعات القومية، والدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور خالد الخطيب رئيس الإدارة المركزية للرعاية العاجلة والحرجة، والدكتور محمد فوزي مدير إدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية بالوزارة، والدكتور محمد أبو حمص رئيس قطاع العمليات والتشغيل بهيئة الإسعاف المصرية.