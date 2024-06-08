وزير الصحة يحيل المتغيبين عن العمل بمستشفى مارينا للتحقيق

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أحمد جودة - القاهرة - وزير الصحة يترأس غرفة العمليات المركزية لـ«صحة مطروح» داخل مستشفى مارينا المركزي

وزير الصحة يوجه بتكثيف أعمال الترصد ومكافحة ناقلات الأمرض بمحيط مستشفى مارينا المركزي

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، غرفة العمليات المركزية لمديرية الشئون الصحية بمحافظة مطروح، والمنعقدة داخل مستشفى مارينا المركزي، لمتابعة تقديم الخدمات الطبية بالتزامن مع قرب احتفالات عيد الأضحى المبارك، وزيادة تردد المواطنين على هذه المدن خلال فصل الصيف.

جاء ذلك خلال تفقد الوزير، مستشفى مارينا المركزي، اليوم السبت، في إطار جولاته الميدانية لمتابعة سير العمل في المنشآت الصحية، والاطمئنان على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

أشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير تابع نسب الإشغال بالمستشفيات من خلال المنظومة الإلكترونية لغرفة العمليات المركزية، وآليات تلقي بلاغات المواطنين، وكذلك مدى سرعة الاستجابة حيال أي أزمات طارئة.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير -خلال تفقده مستشفى مارينا المركزي- وجه بإحالة كافة العاملين الذين ثبت عدم تواجدهم خلال ساعات عملهم وفقا لتقرير مرور الفريق المركزي للمراجعة والحوكمة، للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك أسوة بمدير المستشفى الذي تم إيقافه عن العمل بناءً على هذا المرور خلال الأسبوعين الماضيين.

وتابع «عبدالغفار» أن الوزير تفقد قسم الطوارىء وعيادات الأسنان، والرمد، والأنف والأذن والحنجرة بمستشفى مارينا المركزي، واطلع على أعداد القوى البشرية، وخطة «نوبتجيات» العمل طوال إجازة عيد الأضحى، والعطلات الصيفية، موجهًا بدراسة مقترح الاستعانة بعدد من الاستشاريين بمختلف التخصصات للعمل بالعيادات داخل المستشفى.

وقال «عبدالغفار» إن الوزير تفقد نقاط الإسعاف والعيادات المتنقلة وفرق الانتشار السريع المتمركزة بمحيط مستشفى مارينا المركزي، وشدد على تكثيف أعمال الترصد ومكافحة نواقل الأمراض بمحيط المستشفيات.