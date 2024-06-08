وزير الصحة: استحداث خدمات طبية جديدة بمستشفى العلمين النموذجي خلال العام الجاري...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 8 يونيو 2024 07:28 مساءً - أشاد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، باستحداث عيادة جديدة في تخصص تجميل الوجه، بمستشفى العلمين النموذجي، كأول نموذج لهذا النوع من الخدمات الطبية داخل مستشفيات وزارة الصحة والسكان.

جاء ذلك خلال تفقد وزير الصحة والسكان، مستشفى العلمين النموذجي بمحافظة مطروح، اليوم السبت، في إطار جولاته الميدانية لمتابعة سير العمل في المنشآت الصحية، والاطمئنان على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بالتزامن مع قرب احتفالات عيد الأضحى المبارك، وزيادة تردد المواطنين على المدن الساحلية خلال فصل الصيف.

وزير الصحة يشيد باستحداث أول عيادة لتجميل الوجه في مستشفيات الوزارة بـ«العلمين النموذجي»

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير تفقد الأقسام الطبية المستحدثة بمستشفى العلمين النموذجي خلال العام الجاري 2024، وتشمل وحدات (السكتة الدماغية، والأشعة المقطعية، وعيادة تجميل الوجه، وتفعيل قسم القسطرة المخية).

وزير الصحة يحيل المتغيبين عن العمل بمستشفى مارينا للتحقيق

وتابع «عبدالغفار» أن الوزير تفقد أقسام المستشفى المختلفة لمتابعة الخدمات الطبية المقدمة، والتأكد من توافر كافة المستلزمات الطبية والجراحية، مؤكدًا ضرورة الاستعداد الدائم للمستشفى، نظرًا لموقعه الجغرافي المتميز، بالكيلو 107 طريق «إسكندرية – مطروح الساحلي»، ويعد صرحًا طبيًا مهمة لسكان وزائري محافظة مطروح، والعاملين بمختلف المشروعات التنموية والخدمية بالمنطقة الساحلية.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير اطلع على بيان حالات حوادث الطرق المترددة على المستشفى خلال الفترة الماضية، والخدمات التشخيصية والعلاجية المقدمة لهم.

وزير الصحة يحيل المتغيبين عن العمل بمستشفى مارينا للتحقيق بمطروح

وذكر «عبدالغفار» أن المستشفى يعمل بطاقة 94 سريرًا، ويقدم خدمات طبية متنوعة على مدار الـ 24 ساعة في تخصصات (عظام-جراحة عامة-نساء وتوليد-مخ وأعصاب-أطفال-مبتسرين-عناية عامة-قسطرة قلبية-رمد-أسنان -باطنة-جهاز هضمي-جراحة تجميل-وجه وفكين-نفسية وعصبية-قلب وصدر-طوارئ-علاج طبيعي -مسالك بولية -أوعية دموية، باثولوجي).

وكان قد ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، غرفة العمليات المركزية لمديرية الشئون الصحية بمحافظة مطروح، والمنعقدة داخل مستشفى مارينا المركزي؛ لمتابعة تقديم الخدمات الطبية بالتزامن مع قرب احتفالات عيد الأضحى المبارك، وزيادة تردد المواطنين على هذه المدن خلال فصل الصيف.

جاء ذلك خلال تفقد الوزير، مستشفى مارينا المركزي، اليوم السبت، في إطار جولاته الميدانية لمتابعة سير العمل في المنشآت الصحية، والاطمئنان على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.