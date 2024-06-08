نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفد أمريكي يزور صيدلة عين شمس لتعزيز التعاون في أبحاث علاج سرطان الثدي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحت رعاية أ.د. محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، وأ.د. غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، استضافت كلية الصيدلة بجامعة عين شمس وفدًا من هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والإبتكار (STDF) والأكاديمية الوطنية للعلوم والهندسة والطب بالولايات المتحدة الأمريكية. جاءت الزيارة في إطار تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجانبين المصري والأمريكي، والتعرف على أبرز المشروعات البحثية والتطبيقية التي تنفذها الكلية.

رافق الوفد الزائر د. وئام محمود، المدير التنفيذي لمركز الابتكار وريادة الأعمال (ASU-iHub) بجامعة عين شمس، بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين والعلماء من الجانبين. وكان في استقبال الوفد أ.د. أماني أسامة كامل، القائم بعمل عميد الكلية، وأ.د. رولا ميلاد لبيب، القائم بعمل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأ.د. خالد أبو زيد، أستاذ الكيمياء الصيدلية بالكلية.

بدأت الزيارة بجولة تفقدية داخل معامل الكلية، حيث أطلع الوفد الأمريكي على أحدث التجهيزات والمعدات المستخدمة في الأبحاث العلمية. وأبدى الوفد إعجابه بالمستوى المتقدم للبنية التحتية البحثية التي تمتلكها الكلية، وهو ما يعزز فرص التعاون المشترك بين الجانبين في المستقبل.

أحد أبرز محاور الزيارة كان متابعة تنفيذ المشروع البحثي رقم 76، الذي يشرف عليه أ.د. خالد أبو زيد والفريق البحثي من قسم الكيمياء الصيدلية بالكلية. يهدف المشروع إلى اكتشاف أدوية جديدة موجهة لعلاج سرطان الثدي المقاوم للأدوية التقليدية، ويتم تنفيذه بالتعاون مع كلية الصيدلة بجامعة تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية. ويعد هذا المشروع من المشروعات البحثية المتميزة التي تمولها هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والإبتكار، بقيمة إجمالية تصل إلى 400 ألف دولار.

وأثناء الجولة، قدم أ.د. خالد أبو زيد شرحًا مفصلًا عن مراحل تنفيذ المشروع والتقدم المحرز حتى الآن. كما استعرض الفريق البحثي التحديات التي تواجههم في هذا المجال الحيوي، والخطط المستقبلية لتطوير البحث وتحقيق النتائج المرجوة. وأكد أ.د. أبو زيد أن التعاون مع الجانب الأمريكي يمثل إضافة كبيرة للمشروع، ويعزز من فرص الوصول إلى نتائج علمية مبتكرة تسهم في تحسين العلاجات المتاحة لمرضى سرطان الثدي.

من جانبها، أعربت أ.د. أماني أسامة كامل عن سعادتها بزيارة الوفد الأمريكي، مؤكدة أن مثل هذه الزيارات تعزز من الروابط العلمية بين الجامعات والمؤسسات البحثية في مصر والولايات المتحدة. وأشارت إلى أن كلية الصيدلة بجامعة عين شمس تسعى دائمًا إلى تطوير شراكاتها الدولية، والاستفادة من الخبرات العالمية في مختلف المجالات العلمية.

كما أكدت أ.د. رولا ميلاد لبيب على أهمية تبادل الخبرات والأفكار بين الباحثين من مختلف الدول، مشيرة إلى أن ذلك يفتح آفاقًا جديدة للتعاون البحثي ويعزز من قدرة العلماء على مواجهة التحديات الصحية العالمية.

في نهاية الزيارة، أعرب الوفد الأمريكي عن تقديره للجهود المبذولة من قبل جامعة عين شمس وكلية الصيدلة في تعزيز البحث العلمي والتطوير التكنولوجي. وأكد أعضاء الوفد على استعدادهم لدعم مزيد من المشروعات البحثية المشتركة في المستقبل، بما يسهم في تحقيق تقدم ملموس في مجال العلوم الصحية وتطوير العلاجات الطبية.

تأتي هذه الزيارة في إطار سعي جامعة عين شمس لتعزيز التعاون الدولي، ورفع مستوى البحث العلمي، وتقديم حلول مبتكرة للمشكلات الصحية التي تواجه المجتمع. وتؤكد الجامعة على التزامها بدعم الأبحاث العلمية المتميزة، وتوفير البيئة المناسبة للباحثين لتحقيق إنجازات علمية تسهم في تحسين جودة الحياة.