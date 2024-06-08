نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة عين شمس تستضيف ملتقى علمي لتعزيز التعاون بين مصر وأمريكا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقدت بمركز الابتكار وريادة الأعمال ASU-iHub بجامعة عين شمس فعاليات الملتقي العلمي للمجلس المصري الامريكي المشترك للعلوم والتكنولوجيا والمقام بالتعاون بين هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار والاكاديمية الوطنية للعلوم والهندسة والطب بالولايات المتحدة الأمريكية، بحضور ا.د غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أ.د ولاء محمد شتا الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF)‏،د. ياسر رفعت نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الجامعات، د. سارة ستاتون - نائب مدير مكتب العلوم والتكنولوجيا بوزارة الخارجية الأمريكية، أ.د. أيمن فريد مساعد وزير التعليم العالي لشئون الإستراتيجية والتأهيل لسوق العمل، أ.د هدى أبو شادي - عضو هيئة مستشاري رئيس الجمهورية للتعليم والبحث العلمي وأستاذ الخبرة الفيزياء بقسم الفيزياء كلية العلوم، د. وئام محمود المدير التنفيذي لمركز الابتكار وريادة الأعمال ASU-iHub بجامعة عين شمس

وفي كلمتها اعربت ا.د غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث عن سعادتها بالتعاون مع هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار STDF ودعمه للعديد من المبادرات البحثية، حيث يلعب دورًا محوريًا في تعزيز التقدم العلمي، وتشجيع الابتكار، وتعزيز التعاون بين الأوساط الأكاديمية والصناعة والهيئات الحكومية؛ مضيفة ان الدعم المقدم من STDF قد اتاح لباحثينا وعلمائنا استكشاف الأفكار الرائدة وتطوير المعرفة وتقديم مساهمات مؤثرة في مختلف المجالات، وذلك من خلال المساعدة المالية، وبرامج بناء القدرات، وفرص التعاون، نجحت هيئة العلوم والتكنولوجيا والابتكار في تهيئة بيئة من التميز العلمي ونشر المعرفة.

واكدت سيادتها إن جامعة عين شمس تؤمن بقوة التعاون وأهمية تبادل المعرفة من أجل الصالح العام، حيث تسعي الجامعة إلى توسيع خبراتها ومواردها وايضا إلى التعاون مع الباحثين والمؤسسات من خارج جامعة عين شمس، وكذلك تعزيز ثقافة التعاون والابتكار التي تتجاوز الحدود الجغرافية.

وذلك انطلاقا من إيمان الجامعة الراسخ بأن الشراكات الدولية لها أهمية حاسمة في التصدي للتحديات العالمية وتحقيق التنمية المستدامة.

مشيرة ان الملتقي المشترك للعلوم والتكنولوجيا بين الولايات المتحدة ومصر يعد بمثابة منصة لتعزيز مثل هذا التعاون وتعزيز العلاقات بين المجتمعات العلمية في كلا البلدين.

واشار ا.د ولاء شتا ان ختام هذا التجمع الهام، الذي يجمع الباحثين والخبراء والقادة وأصحاب الرؤى من كل من مصر والولايات المتحدة، لم يسلط الضوء فقط على الإنجازات الفردية للباحثين والمبتكرين، ولكنه سلط الضوء أيضًا على قوة من الشراكات بين الثقافات. حيث استكشفنا معًا علاقات جديدة، ووضعنا الأساس للتعاون المستقبلي الذي سيعود بلا شك بالنفع على البلدين، مضيف إنه قد شهدنا تبادلًا ديناميكيًا للأفكار والمعرفة والرؤى للمستقبل.

مقدما الشكر للمتحدثين الرئيسيين وأعضاء اللجنة والمشرفين والباحثين وكل مشارك ساهم في إثراء هذا الحدث.

معربا عن حرصه علي الاستمرار في تعزيز الابتكار، ودعم بعضنا البعض في مساعينا، والسعي لتحقيق التميز في كل ما نقوم به.

شهد الملتقي عرض لمخرجات برنامج تمويل المشروعات البحثية بين الجانب المصري والامريكي في مجالات ذات أولوية متبادلة كالصحة والزراعة والطاقة والمياه

يهدف الملتقي العلمي إلى تعزيز التعاون بين الباحثين المصريين وشركاؤهم الأمريكيين بالمشروعات الممولة من الهيئة وعرض أهم النماذج الناجحة للمشروعات الممولة؛ إلى جانب تبادل الأفكار والآراء بين الباحثين بشأن المشروعات على نطاق واسع.