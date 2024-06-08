التعليم: يمكن للطلاب اصطحاب مروحة معهم داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2024

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 8 يونيو 2024 09:31 مساءً - كشف شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، استعدادا الوزارة لانطلاق امتحانات الثانوية العامة 2024، مشيرا إلى أنهم مستعدون لإجراء الامتحانات، وتم نشر عدد من الفيديوهات التوعوية للطلاب في كيفية التعامل مع ورقة الامتحان.

امتحانات الثانوية العامة 2024

وأشار زلطة، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مع خيري" المذاع عبر فضائية "المحور"، مساء السبت، إلى أن وزير التعليم وجه بوجود خطوط ساخنة للتواصل مع غرفة العمليات لتلقي كافة الشكاوى والاستفسارات، مؤكدا أن كافة الكاميرات داخل اللجان ستكون جاهزة.

ونوه بأن هناك توجيهات للملاحظين والمراقبين بالتعامل بهدوء مع الطلاب، مضيفا أنه غير مسموح بالحديث عن تسريب الامتحانات في ظل الاجراءات التي يطبقوها ولكن يتم تداول أسئلة الامتحانات من خلال جروبات غش وتم التعامل مع هذه الجروبات.

وأوضح أنه تم إجراء عمليات صيانة لكافة اللجان، واللجنة التي ليس بها لجنة يمكن للطالب أن يصطحب معه مروحة ويستلمها بعد الامتحان.