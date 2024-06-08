القاهرة الإخبارية: مع إصرار إسرائيل على التصعيد هل اقتربت الحرب مع لبنان؟

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 8 يونيو 2024 09:32 مساءً - عرضت الإعلامية أميمة تمام، تقريرًا خلال تقديمها برنامج "الشرق الأوسط"، والمُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، بعنوان "مع إصرار إسرائيل على التصعيد.. هل اقتربت الحرب مع لبنان؟".

قالت إنه لا صوت يعلو فوق صوت الأحداث في منطقة الشرق الأوسط، فمع التصعيد الشديد في المعارك بين إسرائيل وحزب الله خلال الأيام الأخيرة، عاد المسئولون الإسرائيليون للحديث عن حتمية شن حرب على لبنان.

وأضافت أن هناك رموزًا من اليمين الإسرائيلي المتشدد، تطالب باجتياح لبنان وفتح جبهة جديدة للعدوان الإسرائيلي المتواصل منذ ثمانية أشهر على قطاع غزة، وخلال زيارته للمناطق الشمالية قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل جاهزة لعمل قوي ضد لبنان.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.