الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين.. تفاصيل طقس الأحد

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 8 يونيو 2024 10:28 مساءً - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن انخفاض طفيف في درجات الحرارة غدا الأحد ليسود طقس حار غائم نهارا على شمال البلاد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، أما عن حالة الطقس ليلا فهو مائل للحرارة على أغلب الأنحاء.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية على صفحتها الرسمية على فيسبوك إلي المواطنين بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس لأنها تزيد من الشعور بحرارة الطقس، بالإضافة إلى الإكثار من شرب الماء والمشروبات الباردة، وارتداء الملابس القطنية فاتحة اللون، وارتداء غطاء واق للرأس من الشمس، وعدم ترك أي مواد قابلة للاشتعال بالسيارات، وتجنب الأنشطة الشاقة وخاصة خلال أشد ساعات اليوم حرا.

نشاط الرياح

قالت الأرصاد الجوية هناك نشاط للرياح المثيرة أحيانا على مناطق متفرقة من البلاد، مستمر وعلى فترات متباعدة من اليوم.

درجات الحرارة الأحد

القاهرة العظمى 36 الصغرى 23

العاصمة الإدارية العظمى 36 الصغرى 23

الإسكندرية العظمى 30 والصغرى 20

العلمين الجديدة العظمى 30 والصغرى 20

مطروح العظمى 29 الصغرى 19

شرم الشيخ العظمى 38 ، الصغرى 28

الغردقة العظمى 39، الصغرى 28

أسيوط العظمى 38، الصغرى 23

سوهاج العظمى 39 الصغرى 25

قنا العظمى 42 الصغرى 27

الأقصر العظمى 43 الصغرى 28

أسوان العظمى 44 الصغرى 28