قصواء الخلالي: الإعلام المصري يتبنى القضية الفلسطينية كقضية وطن منذ اليوم الأول

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 8 يونيو 2024 10:29 مساءً - قالت الإعلامية قصواء الخلالي، أن الاصطفاف الوطنى خلف الدولة المصرية والدفاع عن الأمن القومى ورفض تهجير الشعب الفلسطينى ودعم الحق الفلسطينى والموقف المصرى الثابت الذى يرفض العقاب العقابى وحق الشعب الفلسطينى فى دولته.

وأضافت خلال برنامجها "فى المساء مع قصواء"، الذى تقدمه على قناة "سى بى سي": "الدم الفلسطينى فرض نفسه على المشهد الدولى والإعلام المصرى يتبنى القضية الفلسطينية كقضية وطن منذ اليوم الأول".

وشددت الإعلامية قصواء الخلالى على أن المجتمع المصرى فى حالة اصطفاف وطنى خلف الدولة المصرية فى القضية الفلسطينية. وأشارت إلى أن الدولة المصرية مركز القلق الأكبر بالنسبة لإسرائيل وأمريكا ولذلك نجد أن التفاصيل المصرية مستهدفة بشكل كبير.