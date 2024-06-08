قصواء الخلالي: ريتشارد إبستين يتجاوز دائمًا في حق مصر خاصة بعد موقفها من القضية الفلسطينية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 8 يونيو 2024 10:29 مساءً -

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إنها تتعرض منذ 6 أشهر لحملة استهداف وإرهاب ممنهجة من جانب جماعات الضغط الأمريكية الصهيونية الداعمة لإسرائيل في الولايات المتحدة الأمريكية، عبر استخدامهم كل الوسائل المملوكة لهم والأدوات المتاحة.

ونوهت الخلالي خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء" على قناة "CBC"، أنها فوجئت بمقال تحريضي عنيف شديد اللهجة، من الأمريكي ريتشارد إبستين وهو واحد من أهم وأبرز القانونيين الأمريكيين، والسياسيين، وأصحاب التشريع في امريكا، اضافة الى انه صاحب ثقل بارز في جماعات الضغط الأمريكية لصالح إسرائيل، ومؤثر ومسموع الكلمة في الانتخابات الأمريكية، وزوجته إيلين إبستين عضوة مجلس الأمناء الأبرز في منظمة الخدمة العالمية اليهودية الأمريكية والتي اشتهرت بدورها البارز، في دعم الحملات الانتخابية للرئيس الأمريكي الأقرب لإسرائيل.

وأوضحت أن إبستين يكتب مجموعة من المقالات العدائية للداعمين ضد القضية الفلطسنسة، ومن ضمنهم مصر، موضحة أنه أصدر مقالًا بعنوان "العدالة غير المتماثلة في غزة"، كتب فيه أن إسرائيل لها الحق في كل مايجري دفاعًا عن نفسها، وعلى العالم أن يدعمها، معلنًا رفضه للموقف المصري الذي يرفض تهجير الفلسطينين، لإتاحة الفرصة لإسرائيل لاجتياح رفح وغزة كاملة.

وأشارت الخلالي إلى أن هذا الرجل أعلن رفضه لبرنامجها ولشخصها، مستعينًا بمقاطع من خطابها الإعلامي، كنموذج من أبرز الصحفيين المصريين المؤيدين للشعب الفلسطيني، والمحرضين ضد إسرائيل، والرافضين للتهجير ودعم الحركات الطلابية في أمريكا، معلنًا رفض كل هذا، وملوحًا في ختام مقاله بضرورة حماية أمريكا لإسرائيل من كل هؤلاء.

ونوهت أن ريتشارد إبستين يتجاوز دائمًا في حق مصر خاصة بعد موقفها من القضية الفلسطينية، موضحة أنه واحد من مراكز الثقل العالمية في اتخاذ ودعم القرار الأمريكي بل وتحديد مصير الانتخابات.

وأشارت إلى أن هذا السلوك ليس بجديد علي إبستين فهو ينتهج سياسة التحريض ضد الصحفيين الداعمين للقضية الفلسطينية.