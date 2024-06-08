قصواء الخلالى: ريتشارد أبستاين ينتهج سياسة التحريض ضد الصحفيين الداعمين لفلسطين

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 8 يونيو 2024 10:29 مساءً - قال الإعلامية قصواء الخلالي، أن مقال ريتشارد أبستاين ضدها وضد الدولة المصرية ليس بجديد فهو ينتهج سياسة التحريض ضد الصحفيين الداعمين للقضية الفلسطينية، واستهدافهم.

وأشارت الخلالي خلال برنامج "فى المساء فى قصواء" الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي على قناة سي بي سي إلى ان هذا الرجل أعلن رفضه لبرنامجي ولشخصي، ومستعينا بمقاطع من خطابي الإعلامي، كنموذج من أبرز الصحفيين المصريين المؤيدين للشعب الفلسطيني، والمحرضين ضد إسرائيل، والرافضين للتهجير ودعم الحركات الطلابية في أمريكا، معلنا رفض كل هذا، و ملوحا في ختام مقاله بضرورة حماية أمريكا لإسرائيل من كل هؤلاء.

ونوهت الإعلامية قصواء الخلالي، أن ريتشارد إبستاين يتجاوز دائما في حق مصر خاصة بعد موقفها من القضية الفلسطينية، موضحة أنه واحد من مراكز الثقل العالمية في اتخاذ ودعم القرار الأمريكي بل وتحديد مصير الانتخابات.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أعلنت دعمها الكامل للإعلامية المصرية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج “في المساء مع قصواء” على قناة (cbc)، لما تتعرض له من حملة استهداف منظمة من قبل وسائل إعلام ومراكز بحثية أمريكية، بسبب مواقفها الجريئة في دعم حقوق الشعب الفلسطيني.