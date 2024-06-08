أسامة كمال: قائمة العار هي المكان الطبيعي لـ إسرائيل.. العار عليها وعلى من دعمها

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 8 يونيو 2024 11:26 مساءً - علق الإعلامي أسامة كمال، على قرار أمين عام الأمم المتحدة بشأن إدراج إسرائيل على قائمة الدول المتورطة في إحداث ضرر للأطفال، والمعروفة إعلاميًا بـ"قائمة العار".

وأضاف خلال برنامجه "مساء dmc" المذاع على قناة "‏dmc"، مساء اليوم السبت، أن أنطونيو جوتيريش أبلغ مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة جلعاد إردان بـ ضم دولة الاحتلال إلى قائمة العار، متابعًا: "جلعاد إردان اشتهر بتمزيق قانون الأمم المتحدة بعد الاعتراف بـ فلسطين"، مازحًا: "يبحث الآن عن صورة جوتيريش حتى يمزقها".

وأوضح أن يسرائيل كاتس وزير الخارجية، اعتبر القرار سيؤثر على علاقة إسرائيل بـ دول الأمم المتحدة، معلقًا: "طبعًا دول الأمم المتحدة دلوقتي بتعيط وبتدبدب في الأرض وبتقول لا.. عاوزين يبقى لنا علاقة بقتلة الأطفال".

وعلق "كمال" على إدراج إسرائيل في قائمة العار، قائلا: "بدون قرارات أممية، إسرائيل في مكانها الطبيعي.. في قائمة العار؛ متهمة بممارسة انتهاكات بـ حق الأطفال. متهمة بـ قتل15517 شهيدا من أطفال غزة، وتهديد حياة 3500 طفل بسبب قطع الإمدادات الصحية والغذائية".

وأكمل: "إسرائيل في مكانها الطبيعي بعدما تيّتم بسببها 17 ألف طفل.، إسرائيل في مكانها الطبيعي.. تغرق في العار.. والعار لازم يشمل كل داعم، كل ممول، كل مبرر، كل كاذب، كل مُدلس، كل مزيف للحقائق.. كل صامت عن الحق.. العار كل العار على إسرائيل ومن دعمها"، حسب تعبيره.