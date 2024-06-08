محمود مسلم: مصر تخوض دور الوساطة في مفاوضات غزة وسط حملات شديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 8 يونيو 2024 11:26 مساءً - قال الكاتب الصحفى محمود مسلم، وعضو مجلس الشيوخ، إن مصر تخوض دور الوساطة فى المفاوضات، وسط حملات شديدة سواء من الإخوان أو من دولة الاحتلال، حيث تتحدث دولة الاحتلال بأن مصر هى من تهرب الأسلحة إلى المقاومة، أو من خلال تصريح بعض الفضائيات الأمريكية كذبًا بأن مصر غيرت بعض نصوص المفاوضات.

وتابع "مسلم"، خلال حواره مع الإعلامى نشأت الديهى، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على القناة العاشرة المصرية "TeN"، مساء السبت، أن الفترة الأخيرة شهدت تعاطفًا كبيرًا مع دولة فلسطين، ولكن يجب على الشعب الفلسطينى أن يكون على مستوى الحدث، مشيرًا إلى أن الحرب ستنتهى حتمًا، وهناك مهام كبيرة تقع على عاتق القادة الفلسطينيين، منها: إعادة إعمار غزة، واعادة ترتيب البيت الفلسطينى، والاستعداد لحل نهائى شامل للقضية الفلسطينية.