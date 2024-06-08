النائب طارق رضوان: الدولة المصرية حققت إنجازات كبيرة بملف حقوق الإنسان

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 8 يونيو 2024 11:26 مساءً - قال النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن حقوق الإنسان تتفاوت من دولة لأخرى ومن مجتمع لآخر ومن الشمال ومن الشرق للغرب، ومعايير حقوق الإنسان فى أمريكا تختلف عن الدول الأوروبية.

وأضاف طارق رضوان خلال استضافته ببرنامج "فى المساء مع قصواء" الذى تقدمه الإعلامية قصواء الخلالى على قناة cbc، أن الدولة المصرية حققت إنجازات كبيرة فى ملف حقوق الإنسان، وهناك اعتراف من القيادة السياسية بان لديها مشكلات وتحديات فى هذا الملف.

ولفت طارق رضوان إلى أنه سبق التعديلات الدستورية التى تمت على الدستور المصرى فى 2014 استحداث لجنة حقوق الإنسان فى مجل النواب فى الفصل التشريعى الأول فى 2016 واستتبع ذلك أيضا إطلاق الحوار الوطنى بمحور خاص لحقوق الإنسان.

وأوضح طارق رضوان أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ركزت على الحقوق المدنية والسياسية والتحديات التى يراد مننها التغير للإيجاب، وهذا ضمانة للشعب المصرى، والضمانة الأخرى أن المؤسسة التشريعية تراقب أداء السلطة التنفيذية وترى حجم الإنجازات التى حدثت.