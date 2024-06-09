تفوق الطلبه على الطالبات..أسماء أوائل الشهادة الإعدادية الازهرية بشمال سيناء (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 9 يونيو 2024 12:32 صباحاً - أعلنت المنطقة الازهرية بشمال سيناء، مساء اليوم،السبت، أسماء الطلبة الأوائل على مستوي المحافظة في امتحانات الشهادة الإعدادية الازهرية للعام الدراسي 2023/2024.

وأكدت المنطقة أن الأوائل هم كلا من، الطالب يحي سعد محمد، معهد بنين بئر العبدالاعدادي، وحصل على المركز الأول بمجموع 490 درجة، الطالبة ايمان على عبدالله، معهد فتيات ضاحية السلام بالعريش، وحصلت على المركز الثاني بمجموع 486.5 درجة، الطالب ماهر مشهور محمد المصري، معهد بنين العريش الاعدادي، وحصل على المركز الثالث بمجموع 486 درجة، الطالبة فايزة اكرامي يوسف، معهد فتيات العريش الجديد، وحصلت على المركز الرابع بمجموع 485 درجة، والطالب مصطفي سليم على، معهد بنين بئر العبدالاعدادي، وحصل على المركز الخامس بمجموع484 درجة.

أضافت المنطقة أن الطالبة سما صلاح محمد، من معهد فتيات العبور بالعريش، حصلت على المركز السادس بمجموع 483 درجة، والطالبة مريم عبدالله محمد، من معهد فتيات السمران، حصلت على المركز السادس المكرر بمجموع 483 درجة، والطالب احمد عبدالمتعال إبراهيم، معهد بنين بئر العبد، حصل على المركز السابع بمجموع 482 درجة، والطالب عبدالرحمن عطية محمد، معهد بنين بئر العبد، حصل على المركز الثامن بمجموع 481 درجة، والطالب محمد عبدالمعز محمد، معهد بنين العريش، حصل على المركز الثامن مكرر بمجموع 481 درجة.

أشارت المنطقة إلى حصول الطالب احمد محمود عبدالحميد، معهد بنين بئر العبدالاعدادي، على المركز الأول في الشهادة الإعدادية الازهرية بشمال سيناء «مكفوفين» بمجموع 394 درجة.