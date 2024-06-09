وزير الصحة يتفقد مستشفيي رأس الحكمة والضبعة المركزي بمحافظة مطروح

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أحمد جودة - القاهرة - وزير الصحة يوجه بسرعة توفير جهاز مناظير بمستشفى الضبعة المركزي لخدمة المرضى

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم السبت، مستشفيي «رأس الحكمة» و«الضبعة المركزي» بمحافظة مطروح، وذلك في ختام جولته الميدانية لمتابعة سير العمل في المنشآت الصحية، والاطمئنان على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بالتزامن مع قرب احتفالات عيد الأضحى المبارك، وزيادة تردد المواطنين على المدن الساحلية خلال فصل الصيف.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير تفقد مستشفى رأس الحكمة المركزي، وتابع سير العمل بمختلف الأقسام والخدمات المقدمة، موجهًا برفع كفاءة العيادات الخارجية والعناية المركزة.

وتابع «عبدالغفار» أن الوزير وجه باستغلال إمكانيات مستشفى رأس الحكمة المركزي في تخفيف العبء على المستشفيات عالية التردد، خاصة في فصل الصيف، من خلال إحالة واستقبال الحالات وتقديم الخدمات الطبية لهم.

وقال «عبدالغفار» إن مستشفى رأس الحكمة يعمل بطاقة 36 سريرًا ضمنهم 6 أسرة رعاية مركزة مزودة بأجهزة تنفس صناعي، و2 غرف عمليات، بالإضافة إلى قسمي المعامل والأشعة.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير تابع زيارته الميدانية بتفقد مستشفى «الضبعة المركزي» حيث رصد الوزير نقص في بعض الأدوية والمستلزمات الطبية، وضعف كفاءة عدد من الأجهزة الطبية، موجهًا بسرعة الانتهاء من توفير مخزون كاف من المستلزمات الطبية قبل نهاية الأسبوع الجاري، واتخاذ كافة إجراءات الصيانة المتعلقة بتشغيل الأجهزة الطبية.

وتابع «عبدالغفار» أن الوزير وجه قطاع الطب العلاجي بسرعة توفير جهاز مناظير بالمستشفى لخدمة المترددين، خاصة في فصل الصيف مع زيادة الأعداد، مشيرًا إلى أن مستشفى الضبعة المركزي يعمل بطاقة 71 سريرًا، ضمنهم 23 سرير داخلي و6 أسرة عناية مركزة، و3 غرف عمليات، و13 سرير استقبال.

يذكر أن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، أجرى جولة ميدانية اليوم، بعدد من المنشآت الطبية بمحافظتي البحيرة ومطروح شملت مستشفيات (وادي النطرون المركزي، والحمام المركزي، والعلمين النموذجي، والضبعة المركزي، ورأس الحكمة المركزي، ومارينا المركزي)، بالإضافة إلى تفقد عدد من نقاط الإسعاف بطريق «مصر - إسكندرية الصحراوي»