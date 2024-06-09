عاجل - تصل لـ44 درجة.. تحذير خطير بشأن حالة الطقس.. والأرصاد تحذر المواطنين

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أحمد جودة - القاهرة - تصل لـ44 درجة.. تحذير خطير بشأن حالة الطقس.. والأرصاد تحذر المواطنين.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد 9 يونيو، حيث يشهد اليوم الأحد، انخفاضا طفيفا فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3: 5 درجات على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

حالة الطقس اليوم في مصر

ويسود اليوم طقس حار على شمال البلاد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة اليوم في مدن ومحافظات مصر

وعن درجات الحرارة اليوم، تنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية، في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن آخر تطورات وكواليس درجات الحرارة في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية، حسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، وفيما يلى بيان حول درجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية:

المدينة درجة الحرارة الصغرى درجة الحرارة الصغرى درجات الحرارة في القاهرة 23 36 درجات الحرارة في العاصمة الإدارية 23 36 درجات الحرارة في 6 أكتوبر 22 36 درجات الحرارة في بنها 22 35 درجات الحرارة في دمنهور 22 34 درجات الحرارة في وادي النطرون 22 35 درجات الحرارة في كفر الشيخ 23 34 درجات الحرارة في المنصورة 22 35 درجات الحرارة في الزقازيق 23 36 درجات الحرارة في الإسكندرية 20 30 درجات الحرارة في شرم الشيخ 28 38 درجات الحرارة في طابا 24 38 درجات الحرارة في الطور 23 35 درجات الحرارة في سانت كاترين 15 31 درجات الحرارة في نخل 17 36 درجات الحرارة في رأس سدر 25 34 درجات الحرارة في رفح 20 32 درجات الحرارة في العريش 20 33 درجات الحرارة في السويس 23 37 درجات الحرارة في الاسماعيلية 22 37 درجات الحرارة في بورسعيد 25 31 درجات الحرارة في دمياط 25 31 درجات الحرارة في طنطا 22 35 درجات الحرارة في شبين الكوم 23 36 درجات الحرارة في العلمين 20 30 درجات الحرارة في أبو سمبل 28 44 درجات الحرارة في الوادى الجديد 27 42 درجات الحرارة في أسوان 28 44 درجات الحرارة في الأقصر 28 43 درجات الحرارة في قنا 27 42 درجات الحرارة في سوهاج 25 39 درجات الحرارة في أسيوط 23 38 درجات الحرارة في المنيا 23 37 درجات الحرارة في بنى سويف 23 37 درجات الحرارة في الفيوم 22 37 درجات الحرارة في رأس حدربة 28 36 درجات الحرارة في أبو رماد 28 39 درجات الحرارة في حلايب 28 36 درجات الحرارة في شلاتين 27 39 درجات الحرارة في مرسى علم 28 39 درجات الحرارة في الغردقة 28 39 درجات الحرارة في سيوة 22 37 درجات الحرارة في السلوم 19 31 درجات الحرارة في مطروح 19 29

ومن المتوقع أن يشهد اليوم نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب الصعيد.

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حالة الطقس خلال أسبوع في مصر

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة بداية من الأحد 9 يونيو حتى الأربعاء 12 يونيو.

وأوضحت الهيئة أنه من المتوقع أن تشهد حالة الطقس اليوم السبت أن طقس مائل للحرارة ليلًا على أغلب الأنحاء معتدل على السواحل الشمالية.

كما توقعت نشاط للرياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد، ومن المتوقع أن تشهد حالة الطقس يومي الأحد 9 يونيو والاثنين 10 يونيو نشاطًا لحركة الرياح على أغلب الأنحاء وخلال فترات متقطعة، ويومي الثلاثاء 11 يونيو والأربعاء 12 يونيو نشاط لحركة الرياح على أغلب الأنحاء.

تحذير هيئة الأرصاد الجوية

وعن الفئات التي حذرت هيئة الأرصاد الجوية من الخروج في ذروة موجة الحر أو التعرض للشمس في ذلك الوقت هي:

الأطفال.

كبار السن.

المصابون بالحمى.

الأشخاص الذين يعانون من الجفاف.

وفي هذا الصدد، أكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن فصل الربيع يشهد ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة مقارنة بالصيف في بعض السنوات، إلا أن نسبة الرطوبة تكون أقل مما تصبح عليه إلا في الصيف، وأن هذا العام نشهد ظاهرة غريبة وستستمر موجة الحر في فصل الربيع يومين أو ثلاثة أيام كحد أقصى، لكن الغريب أنها تستمر هذا العام أكثر من أسبوع.