سويلم يتابع الخطوات التنفيذية للتحول للرى الحديث فى مزارع قصب السكر

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 9 يونيو 2024 09:31 صباحاً - الدكتور سويلم يوجه بالإستمرار في خطة العمل الحالية وإستمرار القياسات الحقلية ، وتوفير الدعم الفنى واللوجيستى المطلوب ، وإستمرار التنسيق مع روابط مستخدمي المياه بمنطقة بلوخر لحين نهو الدراسة على الوجه الأكمل

الدكتور سويلم :

- وضع إستراتيجية وخطة تنفيذية للتحول للرى الحديث في البساتين ومزارع قصب السكر بالصعيد ، ومتابعة الإلتزام بالرى الحديث في الأراضي الرملية

- أهمية مراعاة كافة الأبعاد المائية والبيئية والإقتصادية والإجتماعية عند التحول لنظم الرى الحديث

- إنشاء روابط مستخدمى المياه على مساقى الجرون والـ ٢٣ في بلوخر ، وإجراء ندوات تدريبية على تشغيل وصيانة شبكات الرى الحديث ، والعمل على تنفيذ محطات الرى بالطاقة الشمسية ومنظومة الفلاتر والتسميد والخطوط الرئيسية والفرعية وشبكات الرى الحديث

- عمل قياسات ما قبل وبعد الرى الحديث لقياس مؤشرات زيادة كفاءة إستخدام مياه الرى ومدى الخفض فى تكاليف الأسمدة والزيادة فى جودة وإنتاجية محصول قصب السكر

- قياس كميات ونوعية مياه الري والصرف الزراعى ، ومناسيب المياه الأرضية ، وملوحة ونفاذية التربة ، وإعداد ميزان مائى لمنطقة الدراسة

عقد السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والري إجتماعاً لمتابعة الخطوات التنفيذية للتحول لإستخدام نظم الرى الحديث فى مزارع قصب السكر ، وموقف تنفيذ المنطقة التجريبية الرائدة على ترعة بلوخر بمركز إدفو بمحافظة أسوان والتي تهدف لتطوير مساحة منزرعة بمحصول قصب السكر ، والتي تشتمل على تركيب نظم الرى الحديث بالتنقيط بدلاً من الرى بالغمر ، وتنفيذ أعمال تطوير المساقى من خلال تحويلها لمواسير مضغوطة بنظام نقطة الرفع الواحدة مع إستخدام الطاقة الشمسية كمصدر للطاقة ، فضلاً عن إنشاء وتشكيل روابط مستخدمى المياه للمنتفعين على تلك المساقى .

وقد وجه الدكتور سويلم خلال الاجتماع بالإستمرار في خطة العمل الحالية لحين نهو الدراسة مع إستمرار القياسات الحقلية الحالية مع توفير كل أشكال الدعم الفنى واللوجيستى المطلوب لنهو الدراسة على أكمل وجه ، مع الإستمرار في تفعيل التنسيق مع روابط مستخدمي المياه بالمنطقة خاصة خلال فترة أقصى الإحتياجات الحالية .

وصرح الدكتور سويلم أنه وفى إطار توجه الدولة نحو تعظيم الإستفادة من مواردها المائية المحدودة ورفع كفاءة نظام الري الحقلي وتعظيم العائد من وحدة المياه وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية والعائد المادى للمزارعين .. فقد قامت وزارة الموارد المائية والرى بوضع إستراتيجية وخطة تنفيذية للتحول من نظم الرى بالغمر الى نظم الرى الحديث (الرى بالتنقيط) في البساتين ومزارع قصب السكر بالصعيد طبقاً لمعايير وجدول زمنى للتنفيذ بحيث تكون الأولوية لمزارع قصب السكر بالأراضى الجديدة ثم الأراضى القديمة وبساتين الفاكهة بالأراضى الجديدة ثم الأراضى القديمة ، بمساحة ٣٢٥ ألف فدان منزرعة بقصب السكر و ٧٥٠ ألف فدان من البساتين ، مع الإستمرار فى متابعة الإلتزام بإستخدام نظم الرى الحديث بالأراضي الرملية ، وتطبيق غرامات تبديد المياه تجاه المخالفين حال إستخدامهم للرى بالغمر فى الأراضى الرملية .

وأشار سيادته لأهمية التحول لنظم الرى الحديث مع مراعاة كافة الأبعاد المائية والبيئية والإقتصادية والإجتماعية وغيرها ، ودراسة هذا الملف بشكل متكامل يشمل التأثير علي معدل شحن الخزان الجوفي وكميات الصرف الزراعي التي تدخل المنظومة المائية في مناطق أخرى والتأثير على ملوحة التربة .

وأوضح الدكتور سويلم أنه وفيما يخص المنطقة التجريبية على ترعة بلوخر فقد تم حتى تاريخه تنفيذ حزمة من الأنشطة المؤسسية والفنية بالمنطقة التجريبية تضمنت إنشاء روابط مستخدمى المياه على مساقى الجرون والـ ٢٣ بزمام ترعة بلوخر ، وإجراء عدد من الندوات التدريبية على تشغيل وصيانة شبكات الرى الحديث لضمان إستدامة أنظمة الرى الحديث بعد تنفيذها ، كما تم طرح أعمال تنفيذ محطات الرى بالطاقة الشمسية ومنظومة الفلاتر والتسميد والخطوط الرئيسية والفرعية وشبكات الرى الحديث ، وتم الانتهاء من جميع مراحل التقييم والإسناد وجارى التنفيذ حالياً .

كما أنه وبالتوازى مع تلك الأعمال وتفعيلا لدور البحوث التطبيقية .. فيجرى عمل قياسات ما قبل وبعد تنفيذ أعمال التطوير والرى الحديث لقياس مؤشرات زيادة كفاءة إستخدام مياه الرى ومدى الخفض فى تكاليف الأسمدة المستخدمة والزيادة فى جودة وإنتاجية محصول قصب السكر لكل فدان كنتيجة للتحول من الرى بالغمر إلى الرى الحديث ، حيث تم إنشاء عدد (١٠) هدارات لقياس كميات مياه الري ، وعمل قياسات لكميات مياه الصرف الزراعى بمجمعات الصرف المغطى ، وقياسات لمناسيب المياه الأرضية (في الطبقات العليا من التربة) ، وقياسات لملوحة التربة ونفاذية التربة بمنطقة الدراسة ، وجمع عينات من التربة لتحليلها ، وعمل قياسات لنوعية مياه الري ومياه الصرف السطحي وتحت السطحى ، وإعداد ميزان مائى لمنطقة الدراسة .