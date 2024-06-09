وزارة التعليم : توقيت انطلاق امتحانات الثانوية العامة في التاسعة صباحا والطالب مسموح له بالتأخير 15 دقيقة فقط

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 9 يونيو 2024 09:32 صباحاً - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن توقيت بدء امتحانات الثانوية العامة 2024، يبدأ في التاسعة صباحا، موضحة أن الامتحان ينطلق 9 صباحا وفق مواعيد جدول الامتحان.

وأشارت إلى الطالب مسموح له بالتأخير 15 دقيقة فقط عن بدء الامتحان، إلا إذا كان لديه عذر يقبله رئيس اللجنة، موضحة أن بعض المواد وهى التي لا تضاف إلى مجموع الطالب مدة الامتحان ساعة ونصف أما المواد الدراسية الأسياسية تكون مدة الامتحان 3 ساعات وساعتين فقط.