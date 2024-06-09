نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الحلم يكتمل" اللواء عاطف مفتاح يكشف آخر تطورات المتحف الكبير ومتى الافتتاح؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - جاء التشغيل التجريبي للمتحف المصري الكبير في منطقة أهرامات الجيزة دليلًا على مكانة هذا المتحف مستقبلًا حيث شهد إقبالًا منقطع النظير؛ يعكس شغف وترقب الجميع لانطلاق هذا الكِيان الثقافي، السياحي، الأثري العظيم.

وعلى قدم وساق يجري العمل في استكمال الرؤية أو الحُلْم، كما يصفها دينامو هذا المشروع اللواء عاطف مفتاح المشرف العام علي المتحف الكبير والمنطقة المحيطة، حيث يتواصل العمل لاستكمال أكبر منظومة سياحية أثرية في العالم، كمتحف مغطًى ومفتوح معًا، فهو المشروع الذي يربط منطقة الأهرام بالمتحف، مع استكمال باقي مقومات المنطقة المحيطة من فنادق، ومزارات سياحية، وطرق؛ لتثري التجربة السياحية بشكل متكامل خدمي وترفيهي يحظى بالأمان التام.

متى افتتاح المتحف الكبير

وبات معروفًا أن الافتتاح العظيم المتوقع، أصبح مرهونًا بتماثل الظروف السياسية في المنطقة، ليطلق بعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي دعوة العالَم للافتتاح الرسمي.

تفاصيل جديدة عن المتحف الكبير

وهذه تفاصيل جديدة عن المتحف الكبير بل الحُلْم الكبير، نستشف بعض ملامحها من حديث المشرف العام علي المتحف الكبير، والمنطقة المحيطة اللواء عاطف مفتاح، والذي أكد أن المشروع جاهز للافتتاح فورًا، بمجرد تلقي الموعد الذي سيقع عليه الاختيار، فكل شيء بفضل الله جاهز وعلى أحسن ما يرام.

تجهيزات المتحف الكبير

وقاعات العرض الرئيسة، وقاعتا الملك توت، وكذلك متحف مركب خوفو، كلها جاهزة، فقط لم يتبقَ سوي بعض القطع من آثار توت -في حالة جيدة من الحفظ- وهذه سيتم نقلها من متحف التحرير؛ للعرض مباشرة بفتارين المتحف الكبير.

المتحف الكبير

واستطرد اللواء مفتاح قائلًا بمجرد إعلان الافتتاح الرسمي للمتحف، سيتم بيع ليالي القاهرة من 3 لـ 5 أيام ومن المتوقع أن يتم تغير خريطة الليالي السياحية، كما حدث عام 2020، عندما أعلنت الدولة عن افتتاح المتحف.

زيادة الليالي السياحية في القاهرة

والجدير بالذكر أن كل ليالي القاهرة قد تم بيعها وقتها، لولا حدوث أزمة كورونا، وقد ترتب على ذلك إتاحة محطات أكثر للسائح، منها بالطبع: المتحف الكبير، ومنطقة الأهرام، والتي سيتزامن افتتاح مشروع تطويرها، مع افتتاح المتحف الكبير، وأيضا ستتضمن خريطة الزيارة منطقة القاهرة الفاطمية، ومتحف الحضارة.

المتحف الكبير والأهرامات

وأضاف اللواء مفتاح أن المنطقة المحيطة، من مطار سفنكس حتي المتحف الكبير والأهرام، ستصبح أكبر متحف مغطًى ومكشوف في العالم، وستتضمن فنادق ومزارات وأماكن ترفيه، لتعيد وجه القاهرة كعاصمة سياحية ثقافية، تمنح تجربة سياحية فريدة وآمنة تمامًا، وتحقق أكبر قدر من الخصوصية والتميز للسائحين، كما تحقق طموح الدولة من وراء هذا المشروع الكبير.

ممشى سياحي المتحف الكبير

كما أكد على ربط المتحف الكبير بمنطقة الأهرام، بواسطة ممشًى سياحي علوي، وبطول 1200 متر، ويتضمن: بازارات، ومحلات بيع الهدايا التذكارية والترفيهية، وهذا المشروع حصل علي تقييم امتياز، في تأثيره على المنطقة الأثرية (HIA)، باعتباره مشروعًا آمنًا، يحافظ علي التوازن البيئي للمنطقة الأثرية، بل وأوصت اللجان بتنفيذه، وسيتم عرض المشروع علي اليونسكو، لما له من تأثير إيجابي مطلوب، للحفاظ على المنطقة الأثرية.

20 ألف قطعة أثرية

وفي نهاية حديثه أشار المشرف العام على المتحف الكبير، إلى أن قاعات العرض بالمتحف تستوعب أكثر من 20 ألف قطعة، فضلًا عن وجود مخازن ومعامل متخصصة تسع أكثر من هذا العدد، بل وتجعل الآثار الموجودة بها متاحة باستمرار للترميم والدراسات والأبحاث العلمية.

الملك توت عنخ آمون

أما الملك توت عنخ آمون فهو بغير جدال نجم الشباك الأول في المتحف الكبير، حيث يُعْرض له أكثر من 5 آلاف قطعة، في قاعات عرض عالمية التصميم، وعلى أعلى مستوًى علمي وأثري لطُرق العرض المتحفي.

5 مليون سائح

من هنا فليس غريبًا أن يتوقع الخبراء أن عدد الزائرين المُنْتظَر سيبلغ نحو 5 مليون سائح سنويًّا، وذلك وفقًا لدراسات الجدوى المُعَدَّة في هذه الشأن، بحيث يكون الطموح المستهدف أن نصل إلى 8 ملايين سائح، خلال الـ 5 سنوات الأولي.

واختتم اللواء مفتاح تصريحاته قائلًا، إنني محظوظ بتكليفي من الرئيس باستكمال هذا المشروع، وبحمد الله أنجزنا المهمة العظيمة، لكن يتبقى الحُلْم وهو تحقيق الرؤية التي يراها الرئيس كاملة، وذلك بتنمية المنطقة المحيطة من مطار سفنكس، حتي المتحف والأهرام، ولنعمل معًا علي افتتاح رئاسي عالمي مُشَرِّف، يليق بأهمية ومكانة المشروع، كواحد من أكبر المتاحف الأثرية في العالم، التي تعرض آثار حضارة واحدة، بحيث يجعل من منطقة الأهرام بكاملها، منطقة جذب عالمي للسياحة الطويلة، وهي الأهمية التي تعكس اهتمام القيادة السياسية بهذا الحدث العظيم.

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