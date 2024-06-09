نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- تخفيض سرعة القطارات في مصر بسبب ارتفاع درجة الحرارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعليمات جديدة لقائدي القطارات بتخفيض السرعة على معظم الخطوط نتيجة لارتفاع درجات الحرارة، التي تؤثر على القضبان والمعدات.

ووفقًا لبيان الهيئة الصادر اليوم، فإن هذا الإجراء يأتي كخطوة ضرورية لتفادي أي طوارئ وحفاظًا على السلامة العامة للركاب وسلامة المعدات.

وأشارت الهيئة إلى أنه سيتم إعادة السرعات المقررة للقطارات بمجرد انخفاض درجات الحرارة.

وأكدت الهيئة أنها تتابع درجات الحرارة بشكل يومي وعلى مدار الساعة، خاصة في خطوط الوجه القبلي، وذلك من خلال فرق الطوارئ المنتشرة على جميع الخطوط.

وأوضحت الهيئة أن حركة القطارات منتظمة بجميع خطوط الوجهين البحري والقبلي، ولا توجد أي عوائق تؤثر على التشغيل.

كما قدمت الهيئة اعتذارها للركاب عن التأخير الناتج عن ارتفاع درجات الحرارة، مشددة على أن ذلك خارج عن إرادتها.