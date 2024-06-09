لبحث التعاون في صناعة السيارات الكهربائية.. وزير التعليم العالي يتفقد مقر شركة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 9 يونيو 2024 11:25 صباحاً - قام الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بزيارة تفقدية لشركة متجر (Matgr) لحلول التنقل؛ لبحث آليات التعاون المُشترك، بحضور المهندس/ محمود عباس رئيس مجلس إدارة شركة متجر، والسيد / زيانغ رئيس مجلس إدارة شركة LVTONG الصينية الشريك المُتعاقد معه لنقل التكنولوجيا، وعدد من قيادات الشركة والمهندسيين المُتخصصين.

واطلع الدكتور أيمن عاشور على أحدث السيارات الكهربائية التي تقوم الشركة بإنتاجها، بالإضافة إلى التعرف على النظم الحديثة التي يتم تزويد السيارات بها، والتعرف على إمكانياتها.

واستعرض الوزير موقف السيارة الكهربائية التي تُنتجها جمهورية مصر العربية حاليًا، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من تصميم السيارة بالكامل، وبدأت عمليات التصنيع الفعلي، مؤكدًا أهمية المشروع خاصة وأنه يُمثل نقلة نوعية في مجال صناعة السيارات الكهربائية في مصر، كما سيُساهم في توفير فرص عمل جديدة ودعم الاقتصاد القومي.

وأشار الوزير إلى دعم الوزارة لإنتاج السيارة الكهربائية المصرية وتطويرها، مؤكدًا أهمية تبادل الخبرات والتجارب العملية مع كُبرى الشركات في هذا المجال، بما يساهم في تطوير مجال صناعة السيارات الكهربائية في مصر.

ومن جانبه، قدم فريق عمل (Matgr)، شرحًا تفصيليًا حول السيارات الكهربائية التي يتم إنتاجها، والمواصفات التي تتمتع بها السيارات ووسائل الأمان المُزودة بها، لتقديم تجربة قيادة مُمتعة.