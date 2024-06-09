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سامح شكرى يتوجه إلى روسيا للمشاركة فى اجتماع وزراء خارجية تجمع بريكس

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 9 يونيو 2024 11:26 صباحاً - صرَّح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزير الخارجية توجه صباح اليوم الأحد إلى مدينة نيجني نوفجورود الروسية، وذلك للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية تجمع بريكس.

 

وأوضح السفير أبو زيد، أنه من المقرر أن تتضمن مشاركة وزير الخارجية إلقاء كلمتين خلال جلستين للاجتماع، حيث يشارك في الجلسة الأولى حول التعاون في إطار البريكس والقضايا الدولية والإقليمية، بالإضافة إلى جلسة ثانية حول صيغ التعاون مع الدول الشريكة.

 

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن الزيارة ستشمل أيضاً عقد عدد من اللقاءات الثنائية مع وزراء خارجية الدول المشاركة في الاجتماع، وذلك لبحث سبل تعزيز ودعم العلاقات والتعاون الثنائي، بالإضافة للتشاور وتبادل الرؤى والتقديرات بشأن أبرز القضايا الدولية والإقليمية، وعلى رأسها الحرب على قطاع غزة، وجهود تعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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