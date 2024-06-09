نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- تحذيرات من موجة حر طويلة تبدأ الأربعاء المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تعرض البلاد لأطول موجة حارة، والتي ستؤثر على معظم المحافظات، حيث تسجل درجات الحرارة أعلى معدلاتها.

تفاصيل الموجة الحارة



توقعت خرائط الطقس أن تستمر الموجة الحارة لمدة 10 أيام متواصلة، تبدأ من يوم الأربعاء 12 يونيو، وتتخطى درجة الحرارة 45 درجة مئوية تحت أشعة الشمس وخلال ساعات الذروة (من الساعة 1 ظهرًا حتى الخامسة عصرًا).

تحذيرات ونصائح الأرصاد



حذرت الأرصاد الجوية المواطنين من خطر الإصابة بضربات الشمس، خاصة من الساعة 1 ظهرًا حتى الرابعة عصرًا. ونصحت بضرورة:

- ارتداء الملابس القطنية

- الإكثار من تناول المياه والعصائر

- إخلاء السيارات من المواد القابلة للاشتعال وفتح نوافذها بشكل بسيط

- عدم ملء خزان وقود السيارة بالكامل وتعبئة الوقود في الفترة المسائية

- عدم تعبئة إطارات السيارات أكثر من اللازم، خاصة خلال السفر

حالة الطقس اليوم



- نهارًا: حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

- ليلًا: معتدل على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

توقعات درجات الحرارة



- القاهرة الكبرى: 36 درجة مئوية نهارًا

- جنوب البلاد: تصل إلى 43 درجة مئوية

نشاط الرياح



كشفت الأقمار الصناعية عن نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة البحرين



البحر المتوسط: معتدلة، وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين، والرياح شمالية غربية.

البحر الأحمر: خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

توقعات مستقبلية



تتوقع خرائط الطقس انخفاضًا طفيفًا ومؤقتًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء يومي الأحد والإثنين، على أن تعاود الارتفاع التدريجي اعتبارًا من يوم الثلاثاء.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 36 23

6 أكتوبر 36 22

بنهــــا 35 22

دمنهور 34 22

وادى النطرون 35 22

كفر الشيخ 34 23

المنصورة 35 22

الزقازيق 36 23

شبين الكوم 36 23

طنطا 35 22

دمياط 31 25

بورسعيد 31 25

الإسماعيلية 37 22

السويس 37 23

العريش 33 20

رفح 32 20

رأس سدر 34 25

نخل 36 17

كاترين 31 15

الطور 35 23

طابا 36 23

شرم الشيخ 38 28

الإسكندرية 30 20

العلمين 30 20

مطروح 29 19

السلوم 31 19

سيوة 37 22

رأس غارب 39 27

الغردقة 39 28

سفاجا 38 27

مرسى علم 39 28

شلاتين 39 27

حلايب 36 28

أبورماد 39 28

رأس حدربة 36 28

الفيوم 37 22

بني سويف 37 23

المنيا 37 23

أسيوط 38 23

سوهاج 39 25

قنا 42 27

الأقصر 43 28

أسوان 44 28

الوادى الجديد 42 27

أبوسمبل 44 28

