نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعادة ضخ الغاز لمصانع الأسمدة واستقرار إمدادات الكهرباء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد المهندس حمدي عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، أنه تم إعادة ضخ إمدادات الغاز لكافة مصانع الأسمدة اعتبارًا من يوم الخميس.

وأوضح أن حجم الغاز الذي تم ضخه يمثل نفس مستويات الإمدادات التي كانت موجودة قبل الموجة الحارة الأخيرة.

تفاصيل إعادة ضخ الغاز



في مداخلة عبر برنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أوضح عبدالعزيز أن إعادة ضخ الغاز لمصانع الأسمدة جاء بسبب أحمال الشبكة القومية للكهرباء وحرص الوزارة على استقرار الإمدادات.

وأكد أن هذه المصانع تعتمد على الغاز كمادة خام في عملياتها الصناعية.

استقرار إمدادات الكهرباء



أشار عبدالعزيز إلى أن مسألة قطع الكهرباء لمدة ساعة إضافية كانت ليوم واحد فقط ولن تتكرر.

وأضاف قائلًا: «نحن غير سعداء بقطع الكهرباء لمدة ساعتين، ولكن المسألة كانت تتعلق بساعة إضافية ليوم واحد فقط، ولن تتكرر حالات قطع الكهرباء لمدة 3 ساعات مرة أخرى».

مستحقات الشركات الأجنبية



فيما يخص مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في مجال التنقيب عن البترول، أعلن عبدالعزيز أن الوزارة سددت 25% من هذه المستحقات في مارس الماضي، وسيتم سداد 25% أخرى خلال هذا الأسبوع.