نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحذيرات من موجة حارة طويلة وتأثيرها على الزراعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حذر مركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي من موجة شديدة الحرارة تبدأ تدريجيًا من يوم الأربعاء المقبل وتستمر لمدة لا تقل عن 10 أيام.

تفاصيل الموجة الحارة

أوضح محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة، أنه من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة خلال هذه الموجة إلى قيم قياسية، متجاوزة 40 درجة مئوية في معظم أنحاء البلاد.

تأثير الموجة على الزراعة

1. إلغاء تصويم لب البطيخ والصويا والذرة:

- شدد فهيم على ضرورة الاهتمام بالزراعات القائمة وإلغاء تصويم لب البطيخ والصويا والذرة.

- أكد على حماية ثمار المانجو والرمان من لسعات الشمس باستخدام الجير المخفف أو سليكات الألومنيوم.

2. مكافحة الحشرات:

- أهمية استعجال الرش لمكافحة الحشرات القشرية والبق الدقيقي وغيرها من الحشرات والأمراض.

- نصح بتنفيذ هذه الإجراءات يومي الاثنين والثلاثاء قبل بدء الموجة الحارة.

نصائح للوقاية الشخصية

- أشار فهيم إلى ضرورة اتخاذ التدابير الوقائية ضد أشعة الشمس العمودية على محافظة أسوان.

- نصح بارتداء غطاء رأس أبيض وملابس قطنية.

- ضرورة تناول كميات كبيرة من مياه الشرب وأكل الخضروات والفاكهة بكثرة.

تأتي هذه التحذيرات في إطار توعية المزارعين والمواطنين بضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي تأثيرات الموجة الحارة على الصحة العامة والمحاصيل الزراعية.